Martín debutó en MotoGP con el equipo oficial Pramac Ducati en 2021 y consiguió su primera victoria ese año en el Gran Premio de Estiria, en Austria.



En 2023, el español luchó por el título con su rival del equipo oficial Ducati, Francesco Bagnaia, pero finalmente no pudo lograrlo en la última ronda de la temporada.



Cinco veces ganador de un gran premio y 10 veces vencedor de un sprint, Martín está llamado a ser un factor importante en el mercado de pilotos de 2025, con el corredor del Pramac expresando repetidamente su deseo de pasar a un equipo de fábrica.



Sea o no con Ducati, Borsoi ha declarado a Motorsport.com en una entrevista exclusiva que considera que el tiempo de Martin en el equipo está llegando a su fin.



"Obviamente, formamos parte de un proyecto de Ducati", dijo Borsoi cuando se le preguntó sobre los comentarios de la dirección de Ducati de que quiere que Pramac vuelva a ser un equipo junior.



"Pramac nació para ser el equipo junior, o el equipo por el que pasan los pilotos jóvenes o de cierta experiencia para luego ser evaluados y [luego] pasarlos al equipo oficial".

Jorge Martín, Pramac Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Este es el proyecto con el que empezó Pramac. Y entiendo que sigue siendo el espíritu y la razón por la que tenemos esta gran conexión con Ducati y las motos oficiales.



"¿Se dice que Martín no formará parte del proyecto del año que viene? Personalmente, creo que la andadura de Jorge con el equipo Pramac, quieras o no, ha llegado un poco a su fin.



"Lleva muchos años ahí, empezó desde su primer año en MotoGP y estamos en el cuarto.



"El siguiente paso tiene que ser con una moto oficial, sea Ducati o lo que sea. Sigue demostrando que es uno de los más rápidos, o quizás el más rápido o a la altura de Pecco, y se merece, aparte de una gran temporada con nosotros este año, tener una moto de fábrica el año que viene"



Martin terminó la ronda inaugural de la temporada 2024 del pasado fin de semana tercero en el gran premio, tras haber ganado el sprint el día anterior desde la pole.



Tras haber luchado con problemas de vibraciones durante todo el invierno y en el fin de semana de Qatar, Borsoi cree que esto llevó a Martín a correr un gran premio de apertura más conservador y, en última instancia, a perder la oportunidad de ganar.



"El fin de semana ha sido muy bueno, empezando por la calificación, que fue perfecta y logró hacer un tiempo espectacular (un nuevo récord del circuito), a través de la carrera sprint de la tarde, que ganó superando los problemas que tuvimos con la moto", añadió.

Jorge Martín, Pramac Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Porque el sábado por la tarde todavía no teníamos la moto, digamos, preparada para poder hacer una carrera como la que hizo él, que pasó por encima de todos los problemas y se llevó una victoria contra todo pronóstico.



"Sabíamos que íbamos a sufrir y él puso la magia, fue el artista el sábado por la tarde con una moto que no llegaba muy bien".



"El domingo no tuvimos los mismos problemas que el sábado, muchos menos, diría yo, pero él no pudo atacar desde el minuto uno porque estábamos en alarma por el problema de vibraciones y el consumo de neumáticos.



"Tuvimos que salir muy cautos, sin querer atacar desde el primer momento y ese exceso de precaución, desde la primera vuelta, es lo que le impidió luchar con Bagnaia.



"Pecco sí salió fuerte sin preocuparse demasiado por el neumático y fuimos muy conservadores. Creo que ahí perdimos nuestras opciones de luchar por la victoria".