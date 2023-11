Martín sorprendido por la primera vez de Márquez en Ducati

El subcampeón del mundo de MotoGP, el español Jorge Martín, aseguró este martes tras el test oficial de pretemporada en Valencia que el tiempo de Marc Márquez "ha sido rápido", pero que "no me ha impresionado porque todos sabíamos que iría rápido".

Martín sufrió dos caídas absolutamente inesperadas e inoportunas."Ha sido un día complicado, en la caída íbamos con una goma más dura de lo que tocaba, me encontraba bien pero he tenido un problema luego en la salida de boxes", explicó en DAZN.

"Me ha dado rabia perder la confianza que tenía del fin de semana, ha sido un día muy complicado. En ningún momento hemos pensado en un 'time attack', bastante riesgos que hemos tomado este año, como para arriesgarnos ahora", dijo.

Martín es uno de los pilotos que ha estrenado la nueva Ducati Desmosedici GP24.

"Ha sido difícil de entender la moto nueva 2024, las sensaciones han sido un poco extrañas, algo no funcionaba con la electrónica, he notado más potencia, pero no he entendido si mejora, la conexión con el gas no iba bien, creo", explicó.

Sobre lo que pide a la nueva moto, el corredor no quiere cambiar su forma de pilotar. "Más potencia, siempre quieres más potencia y que corra más en la recta, pero que no cambie la forma de pilotarla, el estilo", subrayó.

Sobre el estreno de Márquez con la Ducati, Martín se mostró muy curioso. "Ha ido muy rápido, no ha impresionado a nadie porque todos lo esperábamos, hemos visto los datos en la primera salida y parecía que éramos el mismo piloto, ya he aprendido cositas y espero aprender más, tenia ganas de ver sus datos", ha dicho.

"Es un reto y una motivación poder batirme con uno de los mejores de la historia", añadió sobre tenerlo de rival con la misma moto.

Por último, Martín habló sobre el intercambio de cascos con Marc este mismo lunes."Me hacia mucha ilusión tener un casco de Marc, creo que es uno de los más grandes de la historia, ha sido muy bonito cambiarnos los casos, con él y también con Dani Pedrosa", desveló.