Martín feliz por su triunfo en la sprint de Qatar, pero con quejas

El español acabó el test de Qatar con la mosca detrás de la oreja por unas "extrañas vibraciones en la parte trasera de la moto" que aparecieron el último día, una sensación que este sábado, en la primera sprint de la temporada, volvieron a hacerse patente, pese a lo cual el de Pramac logró imponerse de forma soberbia, convirtiéndose en el primer líder de la temporada.

"El rebote detrás sigue ahí, hay que trabajar porque he estado a punto de caerme muchas veces durante la carrera, si mañana seguimos con ese problema será imposible luchar por la victoria", advirtió Jorge Martín al final del día.

"Tengo confianza y me siento bien con la moto, el único tema es ese problema en la parte de atrás, hay que trabajar esta noche para solucionarlo", pidió el madrileño.

Pese al inconveniente, Martín se mostraba, lógicamente, encantado de empezar la temporada oficial con una victoria.

"Da gusto empezar así, ha sido un fin de semana bueno, desde esta mañana he estado cómodo, hemos hecho una buena sprint, quizá más al limite de lo que esperaba, Binder venía muy fuerte por detrás, la distancia no ha sido fácil de mantener", explicó. "Empezamos lideres y espero que dure más que en Indonesia", dijo bromeando el español, que el año pasado perdió el liderato del Mundial el domingo tras lograrlo el sábado anterior.

Sobre el rebote trasero, Martín explicó que no había sufrido de ello durante el fin de semana.

"Hemos tenido los mismos problemas de la parte trasera con la vibraciones que tuvimos en el test, no nos ha pasado durante todo el fin de semana y no pensamos mucho en ello, pero ha aparecido ahora en la carrera. Debemos solucionarlo si queremos tener opciones para mañana", insistió. "No sé exactamente que pasa, pero en cada curva tengo rebote trasero, me cuesta y no voy cómodo, tenemos algunas cosas en mente para probar en el warm up, necesitamos solucionarlo porque sino será una carrera muy dura para nosotros".

Sobre esas posibles soluciones, Martín no soltó prenda.

"No sé qué hay que probar, mi equipo tiene alguna idea y lo intentaremos. No hemos podido rodar mucho el fin de semana, por suerte tenemos el warm up en el que podemos hacer algunos cambios y probar cosas", aunque si no se ha solucionado desde los test, no parece que tenga fácil arreglo.

Una de las maniobras clave de la carrera fue, para Martín, salir en la pole y aguantar la posición en la primera curva, donde Binder llegó con todo.

"La verdad es que he oido el motor (de la KTM) bastante cerca, pero sabia que si me pasaba me iba a costar recuperar la primera plaza, por lo que he ido a defender la posición", zanjó el de Pramac.