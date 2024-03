Aprilia ha ascendido gradualmente en la jerarquía de MotoGP en las últimas temporadas, convirtiéndose en un objetivo atractivo para los pilotos, ya que casi toda la parrilla llega al final de su ciclo de contratos de dos años después de 2024.

Fabio Quartararo ha sido vinculado a Aprilia en las últimas semanas en medio de sus continuas frustraciones con Yamaha, y el campeón de 2021 admitió la semana pasada que ha estado conversando con varios fabricantes sobre dónde correrá la próxima temporada.

Pero Aprilia cree que necesita más novedades en la RS-GP para atraer a un fichaje estrella, ya que admitió abiertamente que está pendiente de la evolución del mercado de pilotos para ultimar su alineación para 2025.

A la pregunta de si ha habido algún contacto entre Quartararo y Aprilia, el CEO de la marca italiana, Massimo Rivola, dijo: "En primer lugar, estamos contentos con nuestros cuatro pilotos, pero tampoco estamos honestamente dormidos.

"Así que tenemos que comprobar cuál es la situación en el mercado y ya veremos.

"La prioridad es tener una moto mejor, entonces seremos más fuertes en el mercado".

Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo reveló en Portugal que tomará una decisión sobre su futuro en MotoGP "bastante rápido", afirmando que "no pasaré meses" para decidir si seguir con Yamaha o cambiar de fabricante.

Pero Rivola dejó claro que Aprilia no se precipitará a la hora de cerrar la alineación de pilotos en sus equipos de fábrica y Trackhouse, subrayando que su atención se centra en mejorar el rendimiento.

"Creo que nos tomaremos nuestro tiempo. "No tenemos prisa. No me obsesiona elegir pilotos, me obsesiona más tener una moto mejor."

La lista actual de Aprilia incluye al dúo oficial Aleix Espargaró y Maverick Viñales, así como a los pilotos de Trackhouse Miguel Oliveira y Raúl Fernández, con todos menos el último actualmente pilotando RS-GP con especificaciones 2024.

Espargaró es una de las piedras angulares del proyecto de Aprilia en MotoGP y es probable que obtenga una ampliación de contrato si decide prolongar su carrera, mientras que las posibilidades de Viñales de permanecer en el extranjero se han visto impulsadas por su victoria al sprint en Portugal.