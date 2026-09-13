Morbidelli cuestiona su sanción: reclama una norma de seguridad "a prueba de tontos"

Franco Morbidelli no está de acuerdo. La penalización de vuelta larga que recibió ayer por haber obstaculizado a Enea Bastianini durante los primeros minutos de los entrenamientos del Gran Premio de San Marino y de la Riviera de Rímini, en Misano, ha provocado una reacción por su parte dividida en dos partes.

Ayer por la tarde, el piloto del equipo VR46 publicó un mensaje en su página de Instagram en el que criticaba, de forma educada pero firme, el método de penalización actualmente en vigor.

"Sé que es una pena y sé que mucha gente me odiará por esto, pero puedo asegurar que mi intención nunca es ser peligroso ni obstaculizar a nadie. Me gustaría mucho librarme de esta situación que se repite habitualmente… y, seamos sinceros, ocurre porque en esos momentos en los que hay que reducir la velocidad no estoy lo suficientemente despierto o atento".

"He pedido un poco de ayuda a la organización (banderas azules, mensajes en el salpicadero, comunicaciones por radio) y están trabajando en ello al máximo. Así que sí, es peligroso salirse de la trayectoria demasiado tarde (porque eso es lo que me ha pasado en los cuatro incidentes que me costarán mi carrera de casa del domingo). Vale. Pero no lo es mirar atrás cuando estás inclinado 50° o más y vas a 250 km/h, ni frenar demasiado y arriesgarte a enfriar excesivamente los neumáticos y, tal vez, a sufrir una caída grave precisamente por eso. En cualquier caso, ¡seguiré dándolo todo para mejorar en todos los aspectos posibles! Incluido el "impeding".

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Hoy, tras la carrera Sprint, Morbidelli ha vuelto a abordar el tema y ha explicado con más detalle su publicación. "Ah… Mañana ya no hay carrera. Con una penalización de vuelta larga y el tipo de rendimiento que tengo en la carrera larga… No sé si conseguiré sumar puntos".

"Cuando veo la F1, observo que, a través de la radio, los pilotos siempre están muy bien informados cuando dan sus vueltas lentas durante la clasificación. Y dan muchas más que nosotros. Pero cuando las dan, saben perfectamente qué pilotos se acercan y a qué distancia están. Me hace sonreír, porque ellos tienen retrovisores, van sobre cuatro ruedas. Mientras que nosotros vamos sobre dos ruedas, no tenemos retrovisores, pero tenemos que girarnos siempre con rapidez para estar preparados para apartarnos de la trayectoria cuando se acerca alguien".

"Estoy totalmente de acuerdo con esto de apartarse cuando se acerca alguien. También veo que es muy difícil, a mí me cuesta mucho, porque tienes que girarte, vas a toda velocidad y llegan otras motos. Tienes que estar pendiente de muchas cosas: un mensaje en el salpicadero, un mensaje por radio, las banderas azules... Son cosas que permitirían resolver este molesto problema para los pilotos. Porque, al fin y al cabo, molesta hacer una buena actuación y perder posiciones en la clasificación o tener que dar una vuelta larga en carrera por algo que, al final, no afecta al rendimiento del otro piloto. ¿Es una infracción? Sí. Pero...".

Morbidelli, que mañana deberá cumplir la sanción en carrera, ha explicado qué es lo que no le parece correcto en la norma que le ha llevado a la Long Lap Penalty. Es decir: a él le parece injusto recibir una penalización de este tipo si se causa un perjuicio involuntario a otro piloto al comienzo de la sesión, es decir, cuando aún hay muchas posibilidades de recuperarse al disponer de tiempo y neumáticos.

"Yo estaba allí cuando se decidió esta norma. Eran los últimos 20 minutos de la sesión de tiempos libres y la clasificación. Estoy muy de acuerdo: cuando se echa a perder el rendimiento, es justo. Tienes esa oportunidad para marcar el tiempo, pero para entonces el neumático ya está estropeado y ya no puedes mejorar. En ese caso, vale, estoy de acuerdo. Nunca he visto incidentes de contacto ni a nadie que embista de lleno a otro en una tanda, salvo en los momentos en los que baja la tensión, como al final de la tanda o al final de la carrera. Esos momentos se ven. Pero durante la tanda nunca se ve. Porque el piloto que va detrás ve hacia dónde se dirige el que va delante. El piloto que va delante está intentando abrirse paso. Siempre".

La reflexión final de Franco fue muy clara por los términos y conceptos elegidos para expresarla. En su opinión, sería necesaria una norma de seguridad que fuera "a prueba de tontos", dado lo importante que es.

"Yo soy más tonto que los demás pilotos. Menos astuto en estas situaciones. Pero esta debería ser una norma a prueba de tontos, si se trata de seguridad. Si, en cambio, es para jugar, entonces cuanto más tonto sea uno, más paga. En eso estamos todos de acuerdo".