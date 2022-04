MotoGP no asegura que el vuelo llegue a tiempo a Argentina

Cargar reproductor de audio

La confirmación de que la jornada del viernes del fin de semana de Termas de Río Hondo iba a suspenderse por el retraso en la llegada de uno de los aviones que debía traer el material de los equipos hasta Argentina, obligó al CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, a ofrecer explicaciones este jueves desde el circuito.

"Uno de los cinco vuelos tuvo un problema en Mombasa y decidimos que uno de los aviones que ya había llegado a Termas, regresara a Lombok, desgraciadamente ese avión sufrió un problema de nuevo en Kenia, en principio debía llegar ayer, pero el problema es más grave de lo que se pensaba y hemos solicitado dos repuestos para arreglarlo, y si todo va bien, en teoría llegará el vuelo a tiempo para poder cumplir el nuevo horario del sábado", explicó.

Sin embargo, el avión de repuesto sigue en Mombasa, Kenia, y tiene que ser reparado, volar hasta Lombok, cargar el material y regresar a Termas, haciendo escala, por lo que nada ni nadie asegura que ese avión llegue en algún momento a Argentina.

"Es una buena pregunta, dispondremos de la información y si el vuelo despega a la hora prevista todo irá bien", dijo el ejecutivo, evitando asegurar que el avión llegará a tiempo para seguir adelante con el gran premio.

"Hemos aprendido mucho en 30 años de experiencia sobre este tipo de vuelos, muchos de estos aviones son de compañías rusas, un 20%, y ahora no pueden contratarse por la guerra. El problema es que no hay más aviones disponibles, solo podemos esperar a la reparación de las válvulas del avión que está en Mombasa", subrayó.

La suspensión de una jornada completa de gran premio abre a considerar la cantidad de carreras que hay en el calendario de MotoGP, 21 para este año, y los múltiples desplazamientos con todo el material.

"Quizá necesitemos reconsiderar estas carreras que son seguidas, pero no es el caso, había una semana de por medio, son problemas que surgen imprevistos, para ser franco este gran premio es el 499 que organizamos y es la primera vez que nos enfrentamos a este problema, no es positivo pero es la primera vez. El objetivo es correr en Argentina, y en Austin la semana próxima", reiteró Ezpeleta.

Sobre la poca flexibilidad en este tipo de aviones, Ezpeleta explicó la problemática. "Hay unos 140 vuelos disponibles en el mundo para mercancías, pero nosotros necesitamos unos especiales y no es fácil realizar un cambio de un avión a otro. Es una desgracia pero estamos acostumbrados a resolver cualquier problema, hay que aceptarlo, como aceptamos las condiciones climáticas cuando se producen".

Pese al grave problema, Ezpeleta no piensa en replantear el calendario en el futuro.

"El calendario para nosotros sería fantástico poder organizarlos mejor, pero con todas las carreras que tenemos es difícil hacerlo de otra manera, vamos a seguir con el actual número de grandes premios, no planteamos reducirlo. Organizar el calendario es difícil, de lo más difícil de nuestro trabajo", señaló.

Sobre los equipos afectados, que puedes consultar aquí, no quiso dar más detalles.

"Todo el mundo tiene que gozar de las mismas condiciones y aunque no afecte a todos, los cambios serán los mismos para todos", zanjó.

Otro tema que plantearon al ejecutivo es la reducción de los grandes premios de tres a dos días, algo que Ezpeleta señalo no tenía nada que ver con lo sucedido.

"Estaría bien pero no cambiaría nada, la carrera es el domingo y no importa si empezamos viernes o sábado, no hemos llegado a tiempo por un problema de vuelos, no por empezar el viernes", acabó la comparecencia.