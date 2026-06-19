MotoGP no planea sumar más circuitos urbanos al estilo de Adelaida

MotoGP no está manteniendo actualmente ninguna discusión sobre añadir más circuitos urbanos al calendario, y la serie subraya que Adelaida seguirá siendo un caso aislado en el futuro previsible.

A principios de este año, el campeonato provocó un gran debate al anunciar que Adelaida sustituirá al popular Circuito de Phillip Island como sede del Gran Premio de Australia en 2027.

El evento propuesto verá a las motos de próxima generación de 850cc competir por el centro de la ciudad y Victoria Park, en un lugar utilizado anteriormente por la Fórmula 1 de 1985 a 1995.

Tras las preocupaciones iniciales de los aficionados sobre la seguridad de los pilotos en un recinto totalmente urbano, MotoGP ya había aclarado que el proyecto de Adelaida no marcaba un cambio hacia más circuitos urbanos.

Ahora, el director deportivo de MotoGP SEG, Carlos Ezpeleta, ha reiterado esa postura, revelando que la serie no está debatiendo actualmente la posibilidad de replicar ese concepto en otras ciudades.

"Hay dos tipos de escenarios muy distintos", dijo Ezpeleta a un grupo selecto de medios en Brno, entre ellos Motorsport.com.

"Uno es Buenos Aires, que es una enorme oportunidad para nosotros con una población urbana de 14 millones de personas, y un circuito permanente en el centro de la misma.

"Eso es más fácil que algo como Adelaida, donde hay una característica geográfica específica de la ciudad que permite construir algo y luego desmontarlo.

"En lo que respecta a Adelaida, no estamos manteniendo ninguna otra conversación de ese tipo en este momento.

Carlos Ezpeleta, Dorna Sports Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"El mundo tiene que ver, en cierto modo, cómo se ve eso, y también es una oportunidad increíble para que MotoGP demuestre que es posible.

"Estamos realmente, realmente entusiasmados, pero no estamos manteniendo ninguna otra conversación de ese tipo."

Bajo el nuevo propietario Liberty Media, MotoGP está impulsando el acercamiento de la serie a los aficionados, y la incorporación tanto del circuito urbano de Adelaida como de la renovada pista permanente en la capital de Argentina forma parte de la misma estrategia.

Por separado, Liberty también está explorando la posibilidad de llevar MotoGP a Miami, que se ha convertido en un importante destino comercial para la F1.

MotoGP sí está manteniendo conversaciones para correr en el Miami Autodrome a largo plazo, pero Ezpeleta aclaró que no considera el recinto de Florida como un circuito urbano genuino.

"Considero que Miami y Adelaida son muy diferentes", dijo, refiriéndose al circuito temporal construido alrededor del Hard Rock Stadium.

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