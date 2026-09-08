MotoGP aclara que no tiene intención de armar un GP de España en Madring

El Mundial de MotoGP se prepara para explorar nuevos territorios e iniciativas. La adquisición de Liberty Media, empresa que también es propietaria de la Fórmula 1, tiene un objetivo claro: llegar a una base de aficionados más amplia y experimentar un crecimiento como el que ha sufrido la máxima categoría de las cuatro ruedas, habida cuenta de que su homónimo de motociclismo cuenta con un espectáculo en pista claramente mejor, como se vio en MotorLand Aragón.

Una de las iniciativas que más han llamado la atención de cara al futuro inmediato de MotoGP es que el Gran Premio de Australia dejará de disputarse, a partir de 2027, en el icónico circuito de Phillip Island para pasar a Adelaida, un circuito que estará en el centro de la ciudad, para acercar el campeonato a la gente, pero que no será un trazado urbano al uso, como se podría pensar de Mónaco, o de la Isla de Man en el caso de las dos ruedas.

La expansión de los calendarios no es nada nuevo en el deporte actual, y la tendencia en el motorsport, encabezada por la Fórmula 1, es la de virar cada vez más a circuitos urbanos, en detrimento de los permanentes.

De hecho, el Gran Circo lo experimentará esta misma semana: el circuito de Madring, en las afueras de la ciudad de Madrid, tomará el relevo del Circuit de Barcelona-Catalunya como sede del Gran Premio de España. Será un ejemplo más de pista urbana en un organigrama que ya cuenta con Albert Park (Australia), Miami y Las Vegas (Estados Unidos), Mónaco (Montecarlo), Bakú (Azerbaiyán) y Marina Bay (Singapur).

Durante el Gran Premio de Aragón de MotoGP, en la otra parte del mundo (Victoria, Australia) se presentó cómo será el renovado circuito de Adelaida, cambiado respecto al mítico trazado que se conoció en la F1 o más recientemente en los Supercars. Carlos Ezpeleta, CEO Adjunto de MotoGP Sports Entertainment Group (antigua Dorna), atendió a los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, y analizó la posible expansión del campeonato hacia otras pistas similares.

Dada la cercanía con el GP de España de F1 en Madrid, al dirigente español le preguntaron sobre si el modelo del Madring encajaría para lo que busca MotoGP, de cara a la posible celebración de un gran premio en el futuro. Ezpeleta lo negó: "Madring no encajaría [para MotoGP]". Y explicó que la pista madrileña tendría que hacer modificaciones para adaptarlo en materia de seguridad: "Si tienen que hacer modificaciones o no, pues podría ser. Pero el circuito de Madring y el de Adelaida no tienen nada que ver".

Carlos Ezpeleta Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Motorsport.com le preguntó a Ezpeleta si el hecho de que Adelaida no sea un circuito urbano, y sí uno más convencional dentro de una ciudad, puede aumentar el interés de otros lugares en el mundo de cara a acoger al Mundial de Motociclismo.

"Bueno, yo creo que a día de hoy es importante que Adelaida salga bien. Tenemos por delante un trabajo muy importante en estos próximos meses, para que sea un éxito. Confiamos plenamente en que vaya a serlo. Y vamos a aprender mucho, porque será la primera vez que hagamos esto. Hay millones de metros cúbicos de grava que tenemos que poner. Crearemos una experiencia que luego podremos, si hay un interés, exponer a otros grandes premios. Pero a día de hoy el foco en este tipo de circuitos es sólo para Adelaida. Y no vemos nada similar uniéndose al calendario inmediatamente. Pero está claro que abre ese potencial para el futuro".

Al dirigente también le abordaron sobre si la idea de MotoGP es que el calendario se pueble de este tipo de circuitos en el futuro. Ezpeleta quiso aclararlo: "El concepto 'poblado' es demasiado extenso. Para nosotros es vital que este gran premio salga bien Estamos confiados en que va a salir bien. Y creemos que puede aportar muchísimo valor a la ciudad de Adelaida, a la comunidad de Australia del Sur y a MotoGP. Si este evento sale como tiene que salir, va a haber una expectativa mundial enorme de que esto se pueda hacer. Y creemos que cuando toda la gente en el centro de la ciudad pueda experimentar lo que es MotoGP de manera tan cercana, vamos a atraer a muchos más fans. Pero la experiencia en sí va a ser algo que otras ciudades quieran replicar".

"Seguramente, el hacer un circuito de MotoGP como el de Adelaida no será replicable en muchas ciudades del mundo. Es algo extremadamente complicado. No vemos que esto vaya a hacer que una tercera ni una cuarta parte del calendario de MotoGP sea así en el futuro. Tenemos llamadas de otros circuitos. Nosotros somos conscientes de que hay que balancear la ambición con un realismo".

"Al final, estas cosas tardan un tiempo. Ya hay un plan de nuevos circuitos que van a entrar al Mundial, y no puedes tener 3 o 4 nuevos trazados que se estrenen cada año. Y al menos Adelaida va a ser especialmente un desafío. Hay preguntas [interés de otros circuitos], pero a día de hoy Adelaida tiene que funcionar bien", cerró.