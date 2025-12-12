MotoGP pone en suspenso una prohibición hasta el 2027

Por el momento no se hará nada al respecto: la decisión se ha pospuesto hasta 2027, cuando MotoGP introduzca el nuevo reglamento con los motores de 850 cc.



Los alerones del asiento, por tanto, no serán prohibidos por la FIM, a pesar de que la Federación Internacional había enviado a los equipos una disposición en la que invocaba la causa de seguridad para suprimir los apéndices aerodinámicos que aparecieron durante la segunda parte de la temporada inmediatamente detrás del asiento.



La cuestión de la seguridad se había planteado inmediatamente después de la jornada de pruebas de Valencia que siguió al último GP de la temporada 2025: la duda era que el alerón de las piernas podía mantener al piloto enganchado a la moto en caso de caída, creando una situación peligrosa. El tema se puso candente de inmediato porque en el campeonato que acaba de terminar no se han registrado situaciones de riesgo como para abrir un debate sobre la seguridad de los pilotos por la adopción de las soluciones introducidas primero por Aprilia en la RS-GP y retomadas después por Honda.



Estas son las limitaciones que habrían impedido las alas de las piernas en 2026: el tema de la seguridad se ha obviado por ahora



En Motorsport.com habíamos publicado un adelanto del texto que la FIM quería introducir y que habría hecho ilegales las alas de pata desde la primera carrera:

"La parte de la moto que se encuentra entre 800 mm y 500 mm por delante de la línea vertical que toca el borde trasero del neumático trasero no debe exceder, vista desde arriba, un área cónica que va desde una anchura de 450 mm a 500 mm por delante de la línea vertical que toca el borde trasero del neumático trasero, con la excepción de los estribos/comandos/soportes y las tapas de los tubos de escape, que están contenidas dentro de un desplazamiento de 20 mm de la superficie exterior de los tubos de escape."



La propuesta, vaciada por el asunto de la seguridad, no encontró entonces la unanimidad necesaria para imponer un cambio reglamentario sin el preceptivo aviso reglamentario debido a la oposición, fácil de prever, de Aprilia y Honda. Estos dos fabricantes han invertido tiempo y recursos humanos y económicos para estudiar en el túnel del viento nuevos apéndices que puedan dar estabilidad a la moto, haciendo más provechoso el pilotaje de los pilotos: evidentemente hay quien se ha inspirado en el tema de la seguridad para bloquear un nuevo frente de desarrollo.



En definitiva, todo sigue como está y volveremos a hablar de ello el año que viene, cuando las motos de MotoGP sean completamente revisadas con la introducción del nuevo reglamento, que además de introducir motores de menor cilindrada, tendrá fuertes limitaciones en la aerodinámica. El asunto no ha terminado, sino que simplemente se ha puesto en la ... nevera. Hasta el próximo episodio.