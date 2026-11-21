Crónica de clasificación

MotoGP GP de Portugal

MotoGP en Portugal: Marco Bezzecchi logra la pole seguido de Marc Márquez y Martín queda retrasado

Jorge Martín no pudo pasar del séptimo puesto mientras busca impedir que Marquez se lleve el título en la carrera sprint más tarde hoy

Richard Asher

Publicado: 21 nov 2026, 12:12

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Marco Bezzecchi mostró todas sus cartas el sábado por la mañana en Portimao, al conseguir la pole position con un tiempo de vuelta récord.

Marc Márquez se colocó en una buena posición para cerrar el campeonato mundial este fin de semana —y posiblemente incluso en el sprint de esta tarde— al lograr el segundo puesto en la parrilla. Sin embargo, quedó a casi medio segundo del Aprilia de Bezzecchi.

Jorge Martín, el hombre mejor situado para frenar las aspiraciones de título de Márquez, solo pudo conseguir el séptimo lugar en la parrilla.

El clima a primera hora del sábado probablemente era lo último que el nervioso Marc Márquez quería ver mientras buscaba evitar cualquier riesgo y encaminar definitivamente su campaña por el título. Hacía incluso más frío que el viernes, con una temperatura ambiente de 16 grados. Además, había lluvia en el aire. Condiciones traicioneras para un piloto en tensión en una pista conocida por su capacidad para castigar.

Bajo esas circunstancias, la sesión de Práctica Libre 2 fue, previsiblemente, un asunto cauteloso. Los pilotos tomaron referencias de los niveles de adherencia con neumáticos de lluvia, con los tiempos más rápidos alrededor de 13 segundos por encima de una buena vuelta en seco. Marc logró evitar la caída, al igual que toda la parrilla salvo Raul Fernandez, que perdió el tren delantero de su Trackhouse Aprilia a baja velocidad.

La lluvia se mantuvo alejada entre la FP2 y la Clasificación 1, sin embargo, lo que permitió que la pista se secara de manera significativa. Eso obligó de repente a tomar decisiones a los 12 pilotos involucrados. Como era de esperar, Jack Miller (Pramac Yamaha) y Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) salieron con neumáticos slicks al comienzo de la sesión.

Miller saltó de inmediato a lo más alto de la tabla de tiempos con más de un segundo de ventaja, lo que sugería que la elección de neumáticos sería evidente al final de la sesión de 15 minutos si la lluvia no aparecía.

Mientras otros entraban a boxes por slicks que luego podrían usar hasta el final de la sesión, Miller y Ogura quedaron desfasados como consecuencia de su valentía inicial. Necesitaban pasar por boxes por un juego nuevo antes de una tanda final, con los tiempos cayendo a su alrededor todo el tiempo.

Sus planes quedaron arruinados por una dramática bandera roja, sin embargo. Cuando Diogo Moreira (LCR Honda) sufrió un enorme highside tras tocar la línea blanca en la entrada de la rápida última curva, la sesión fue detenida de manera comprensible. Aunque hubo una reanudación, el 1m17s que quedaba en el reloj no fue suficiente para que nadie completara una vuelta cronometrada representativa.

Eso le salió bien al ileso Moreira, que casualmente estaba al frente de los tiempos cuando se cayó. Segundo cuando se mostró la bandera roja estaba la Ducati oficial de Iker Lecuona, quien así se uniría al brasileño, aparentemente imperturbable, en la Q2.

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Diogo Moreira, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El desafortunado Miller fue el primero de los perdedores, por lo que largará las carreras 13°, por delante de Luca Marini (Honda) y Ogura.

Las nubes seguían bajas sobre las colinas cuando comenzó la Q2, pero la pista continuaba secándose, la temperatura del aire subía y los slicks serían el neumático indicado en la pelea por la pole.

La primera ronda quedó en manos de Marc Márquez, que registró 1m38.013s para quedar a menos de un segundo del récord de vuelta. Bezzecchi estaba segundo cuando todos entraron por neumáticos nuevos, pese a haber tenido que adelantar a la VR46 Ducati de Fabio Di Giannantonio en su mejor vuelta. Martín estaba en la octava posición.

Como demostrarían los tiempos posteriores, fue una pista completamente seca la que recibió a los pilotos para sus ataques finales. Fue entonces cuando Bezzecchi apretó el gatillo, rompiendo el récord de vuelta de Marc, vigente desde hacía tres años, con una sensacional vuelta de 1m37.201s. Eso puso en perspectiva el giro paralelo de Marc: el piloto de Ducati apenas quedó dentro del medio segundo respecto a Bezzecchi.

Ambos sabían que su trabajo estaba hecho, sin embargo, dado que el siguiente retador, Fernandez, estaba a casi un segundo completo del tiempo de Bezzecchi y había pocas señales de otras amenazas en las pantallas de tiempos. Con sensatez, ambos efectivamente levantaron en ese momento.

Un poco más tarde, Di Giannantonio logró meterse en el enorme hueco entre Marc y Fernandez para quedarse con el último lugar de la primera fila.

Alex, el hermano de Marc (Gresini Ducati), largará quinto detrás de Fernandez, con Pedro Acosta sexto para KTM.

Martín no pudo rendir en su segunda salida y encabezará la tercera fila, acompañado por Fermin Aldeguer (Gresini) y Johann Zarco (LCR Honda).

Moreira hizo un trabajo impresionante incluso para volver a subirse a la moto, y se quedó con el 11° puesto. Lo acompañarán en la cuarta fila Brad Binder (KTM) y Lecuona.

La carrera sprint del sábado fue adelantada media hora, a las 14:30 hora local, debido a la amenaza de que el mal tiempo regrese a la zona de Portimao.

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