MotoGP presenta su calendario 2027 y confirma la fecha para el GP de Buenos Aires

El calendario de MotoGP 2027 fue anunciado oficialmente, con Buenos Aires y Adelaide incorporándose al cronograma, Qatar adelantándose a la segunda fecha y cinco tandas de carreras consecutivas dobles, además de una triple.

El calendario de 2027 incluye varias novedades y es el más internacional de la historia de MotoGP, con 22 pruebas repartidas por 19 países.

Entre los cambios se destacan dos nuevas carreras: las de Buenos Aires y Adelaida, que sustituyen de hecho al circuito Balaton Park de Hungría, mientras que Phillip Island pierde el Gran Premio de Australia.

Por su parte, la carrera de Qatar está en fase de estudio, ya que se ha programado para la primera parte de la temporada, mientras el campeonato espera a que se aclare qué sucederá con la carrera prevista actualmente para este mes de noviembre.

El GP de Qatar de este año estaba previsto inicialmente para abril, pero se pospuso debido al conflicto bélico en Medio Oriente. Se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre si dicha prueba se celebrará en noviembre.

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El campeonato de 2027 dará comienzo en el circuito de Buriram, en Tailandia el 7 de marzo, exactamente un mes después de que se celebren allí las últimas pruebas de pretemporada. Teniendo en cuenta el conflicto en curso en Medio Oriente, el paddock se desplazará inmediatamente a Losail, donde está prevista la segunda prueba, antes de tomarse un respiro de una semana y poner rumbo a América.

Salida de la carrera Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Brasil encabezará la segunda serie consecutiva de la temporada antes de que Buenos Aires regrese al campeonato tras casi tres décadas. La prueba en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez tendrá lugar el segundo fin de semana de abril.

A continuación, MotoGP se dirigirá a Austin a finales de abril antes de regresar a Europa, donde Jerez acogerá la prueba de MotoGP el 9 de mayo, una semana más tarde de lo habitual.

Se celebrarán un total de 12 pruebas en Europa entre mediados de mayo y principios de octubre, y Portimão pondrá fin temporalmente a la etapa europea de la temporada antes de que MotoGP se dirija a Asia.

Japón (17 de octubre), Malasia (24 de octubre) e Indonesia (31 de octubre) conformarán la única serie de tres carreras consecutivas de 2027, que servirá de punto de partida para el viaje del paddock hacia Oceanía.

Phillip Island ya no acogerá el Gran Premio de Australia, ya que la carrera se trasladará al circuito semiurbano de Adelaida, lo que Liberty Media espera que ayude a atraer a otras ciudades de todo el mundo.

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Valencia, tal y como se anunció a principios de esta semana, volverá a poner el broche final al campeonato a finales de noviembre.

Calendario de MotoGP 2027: carreras, fechas, circuitos

FECHA Gran Premio Circuito Ciudad Del 5 al 7 de marzo GP de Tailandia Chang International Buriram Del 12 al 14 de marzo GP de Qatar Losail Doha Del 2 al 4 de abril GP de Brasil Aut. Int. Ayrton Senna Goiânia Del 9 al 11 de abril GP de Argentina Aut. Oscar y Juan Gálvez Buenos Aires Del 23 al 25 de abril GP de Estados Unidos Circuito de las Américas (COTA) Austin Del 7 al 9 de mayo GP de España Jerez-Ángel Nieto Jerez Del 14 al 16 de mayo GP de Francia Bugatti Le Mans Del 28 al 30 de mayo

GP de Italia Autódromo Mugello Mugello Del 11 al 13 de junio GP de Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló Del 25 al 27 de junio GP de los Países Bajos TT Assen Assen Del 9 al 11 de julio GP de Alemania Sachsenring Hohenstein-Ernstthal Del 16 al 18 de julio GP de República Checa Autdrom Brno Brno Del 13 al 15 de agosto GP de Gran Bretaña Silverstone Silverstone Del 27 al 29 de agosto GP de Austria Red Bull Ring Spielberg Del 10 al 12 de septiembre GP de San Marino MWC Marco Simoncelli Misano Del 17 al 19 de septiembre GP de Aragón MotorLand Aragón Alcañiz Del 1 al 3 de octubre GP de Portugal Aut. Int. del Algarve Portimao Del 15 al 17 de octubre GP de Japón Mobility Resort Motegi Motegi Del 22 al 24 de octubre

GP de Malasia Sepang Int. Circuit Kuala Lumpur Del 29 al 31 de octubre GP de Indonesia Mandalika Lombok Del 12 al 14 de noviembre GP de Australia Adelaide Street Circuit Adelaida Del 26 al 28 de noviembre GP de Valencia Circuito Ricardo Tormo Cheste