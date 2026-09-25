MotoGP presenta su calendario 2027 y confirma la fecha para el GP de Buenos Aires
El calendario de MotoGP 2027 fue anunciado con 22 fechas. Buenos Aires se suma en lugar de Balaton Park, mientras que el Gran Premio de Australia se traslada de Phillip Island a Adelaida.
Race start
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
El calendario de MotoGP 2027 fue anunciado oficialmente, con Buenos Aires y Adelaide incorporándose al cronograma, Qatar adelantándose a la segunda fecha y cinco tandas de carreras consecutivas dobles, además de una triple.
El calendario de 2027 incluye varias novedades y es el más internacional de la historia de MotoGP, con 22 pruebas repartidas por 19 países.
Entre los cambios se destacan dos nuevas carreras: las de Buenos Aires y Adelaida, que sustituyen de hecho al circuito Balaton Park de Hungría, mientras que Phillip Island pierde el Gran Premio de Australia.
Por su parte, la carrera de Qatar está en fase de estudio, ya que se ha programado para la primera parte de la temporada, mientras el campeonato espera a que se aclare qué sucederá con la carrera prevista actualmente para este mes de noviembre.
El GP de Qatar de este año estaba previsto inicialmente para abril, pero se pospuso debido al conflicto bélico en Medio Oriente. Se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre si dicha prueba se celebrará en noviembre.
El campeonato de 2027 dará comienzo en el circuito de Buriram, en Tailandia el 7 de marzo, exactamente un mes después de que se celebren allí las últimas pruebas de pretemporada. Teniendo en cuenta el conflicto en curso en Medio Oriente, el paddock se desplazará inmediatamente a Losail, donde está prevista la segunda prueba, antes de tomarse un respiro de una semana y poner rumbo a América.
Salida de la carrera
Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images
Brasil encabezará la segunda serie consecutiva de la temporada antes de que Buenos Aires regrese al campeonato tras casi tres décadas. La prueba en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez tendrá lugar el segundo fin de semana de abril.
A continuación, MotoGP se dirigirá a Austin a finales de abril antes de regresar a Europa, donde Jerez acogerá la prueba de MotoGP el 9 de mayo, una semana más tarde de lo habitual.
Se celebrarán un total de 12 pruebas en Europa entre mediados de mayo y principios de octubre, y Portimão pondrá fin temporalmente a la etapa europea de la temporada antes de que MotoGP se dirija a Asia.
Japón (17 de octubre), Malasia (24 de octubre) e Indonesia (31 de octubre) conformarán la única serie de tres carreras consecutivas de 2027, que servirá de punto de partida para el viaje del paddock hacia Oceanía.
Phillip Island ya no acogerá el Gran Premio de Australia, ya que la carrera se trasladará al circuito semiurbano de Adelaida, lo que Liberty Media espera que ayude a atraer a otras ciudades de todo el mundo.
Valencia, tal y como se anunció a principios de esta semana, volverá a poner el broche final al campeonato a finales de noviembre.
Calendario de MotoGP 2027: carreras, fechas, circuitos
|FECHA
|Gran Premio
|Circuito
|Ciudad
|Del 5 al 7 de marzo
|GP de Tailandia
|Chang International
|Buriram
|Del 12 al 14 de marzo
|GP de Qatar
|Losail
|Doha
|Del 2 al 4 de abril
|GP de Brasil
|Aut. Int. Ayrton Senna
|Goiânia
|Del 9 al 11 de abril
|GP de Argentina
|Aut. Oscar y Juan Gálvez
|Buenos Aires
|Del 23 al 25 de abril
|GP de Estados Unidos
|Circuito de las Américas (COTA)
|Austin
|Del 7 al 9 de mayo
|GP de España
|Jerez-Ángel Nieto
|Jerez
|Del 14 al 16 de mayo
|GP de Francia
|Bugatti
|Le Mans
|Del 28 al 30 de mayo
|GP de Italia
|Autódromo Mugello
|Mugello
|Del 11 al 13 de junio
|GP de Catalunya
|Circuit de Barcelona-Catalunya
|Montmeló
|Del 25 al 27 de junio
|GP de los Países Bajos
|TT Assen
|Assen
|Del 9 al 11 de julio
|GP de Alemania
|Sachsenring
|Hohenstein-Ernstthal
|Del 16 al 18 de julio
|GP de República Checa
|Autdrom Brno
|Brno
|Del 13 al 15 de agosto
|GP de Gran Bretaña
|Silverstone
|Silverstone
|Del 27 al 29 de agosto
|GP de Austria
|Red Bull Ring
|Spielberg
|Del 10 al 12 de septiembre
|GP de San Marino
|MWC Marco Simoncelli
|Misano
|Del 17 al 19 de septiembre
|GP de Aragón
|MotorLand Aragón
|Alcañiz
|Del 1 al 3 de octubre
|GP de Portugal
|Aut. Int. del Algarve
|Portimao
|Del 15 al 17 de octubre
|GP de Japón
|Mobility Resort Motegi
|Motegi
|Del 22 al 24 de octubre
|GP de Malasia
|Sepang Int. Circuit
|Kuala Lumpur
|Del 29 al 31 de octubre
|GP de Indonesia
|Mandalika
|Lombok
|Del 12 al 14 de noviembre
|GP de Australia
|Adelaide Street Circuit
|Adelaida
|Del 26 al 28 de noviembre
|GP de Valencia
|Circuito Ricardo Tormo
|Cheste
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