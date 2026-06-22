MotoGP implementa una prohibición inmediata desde el GP de Alemania para el dispositivo de arranque

MotoGP ha prohibido los dispositivos frontales de holeshot con efecto inmediato, mientras que el espaciado de la parrilla se ampliará a partir del Gran Premio de Alemania del próximo mes.

La categoría había estado sopesando una prohibición de los dispositivos frontales de holeshot de cara al GP de la República Checa del pasado fin de semana tras haber realizado pruebas durante los entrenamientos, con los pilotos divididos sobre la idea.

MotoGP tiene previsto prohibir los dispositivos de holeshot delanteros y traseros a partir de 2027 de todos modos, pero ha adelantado esa prohibición para el dispositivo frontal de holeshot utilizado en las salidas de carrera para el próximo evento.

Esto significa que solo se utilizarán dispositivos traseros de holeshot desde el GP de los Países Bajos de este fin de semana durante el resto de la temporada.

El dispositivo frontal de holeshot generó preocupación, ya que requería que los pilotos aplicaran una fuerte frenada para desactivarlo en la primera curva, mientras que también se consideraba un costoso impulso de desarrollo sin aportar nada a la competición.

Mientras tanto, a partir de la siguiente carrera, el GP de Alemania en Sachsenring, el diseño de la parrilla cambiará en todas las categorías. La distancia entre cada piloto se ampliará de tres metros a cuatro metros, lo que significa que cada fila también pasará de nueve metros a 12 metros. Seguirá habiendo tres pilotos por fila.

Arrancada Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

La decisión sigue a recientes preocupaciones de seguridad sobre las salidas de carrera.

Por último, la Comisión de Gran Premio también anunció un límite de seis pilotos por fabricante en MotoGP a partir de 2028; lo que significa, en la práctica, que un fabricante puede suministrar a un equipo oficial y a dos equipos cliente.

Esta decisión ya se está aplicando en MotoGP, con Ducati suministrando a tres equipos (equipo oficial, Gresini y VR46) tras el cambio de Pramac a Yamaha a partir de 2025. Ningún otro fabricante suministra a más de dos equipos.

La norma está en vigor bajo la disposición provisional de cinco fabricantes en MotoGP; lo que está previsto que siga siendo así al menos hasta 2031 después de que los cinco fabricantes — Ducati, Aprilia, KTM, Honda y Yamaha — y el promotor de la categoría MotoGP Sports Entertainment Group anunciaran un nuevo Concorde Agreement que cubre los cinco años siguientes.