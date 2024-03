Quartararo molesto con Yamaha tras Qatar: Estamos más lejos que nunca

Tras un difícil inicio de temporada en Losail, Fabio Quartararo cree que a pesar de las "pequeñas mejoras", Yamaha está "todavía más lejos" de las marcas europeas que en 2023. El francés tiene una larga lista de cosas "que se deben mejorar", explicó este domingo tras la carrera.

"Es lo que hay. Estamos más lejos que el año pasado", dijo Quartararo respecto a los tres fabricantes europeos, que coparon los podios del fin de semana.

"Hemos mejorado un poco, pero los rivales siguen siendo mejores y más rápidos que el año pasado. La diferencia entre todos los fabricantes europeos y nosotros es aún mayor, incluso parecía que a Honda le faltaba algo y que están sufriendo mucho, pero hoy me ha parecido que estábamos incluso peor", observó, tras tener que adelantar a Joan Mir y Johann Zarco, en la parte final de la carrera, para recuperar posiciones y cruzar la meta 11º, a 17.7 segundos del ganador, Pecco Bagnaia.

"La moto no tiene un problema, está llena de pequeños problemas. Vamos a decir que es complicado porque no podemos decir 'hay que mejorar la aerodinámica'. No, hay que mejorar la aerodinámica, pero también cómo gira la moto, mejorar la motricidad que tenemos, mejorar la degradación de los neumáticos, mejorar la electrónica… Todo".

"Tenemos una lista enorme de cosas que mejorar, salvo que se trata de quince pequeñas cosas que constituyen un problema tan grande que no conseguimos resolverlo. Por eso hay que ir encontrando las soluciones poco a poco, pero desgraciadamente no hemos conseguido avanzar nada desde el test. Hemos cambiado bastante la forma de trabajar, incluso con la electrónica, pero no hemos hecho grandes progresos", mantiene.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Las dificultades se concentran sobre todo en la capacidad de sacar el máximo partido a los neumáticos. En la carrera al sprint, Quartararo se enfrentó a una degradación muy rápida y, aunque el problema fue menos pronunciado el domingo, enseguida se dio cuenta de que no podía exigir tanto a sus neumáticos como sus rivales.

"El problema es que el potencial que tenemos en la primera vuelta es lento, no podemos ser tan rápidos como los líderes. He hecho una buena salida, creo que al principio estaba detrás de Aleix Espargaró y Pedro Acosta, pero en cuanto ha habido curvas largas con gran aceleración, lo que era nuestro punto fuerte en 2021 -cuando abría hueco con las Ducati en la triple recta- ahora es nuestro punto débil. Te hace preguntarte por qué somos lentos en este tipo de curvas", reflexiona. "Maverick Viñales me adelantó y su neumático echaba humo en cada curva. Si yo hago eso una vuelta, pierdo un montón de segundos al final de la carrera".

"Me gustaría saber la raíz del problema. Si analizamos la carrera al sprint, creo que estábamos a 15 segundos y hoy estamos a 17, con el doble de vueltas. En cualquier caso, estamos muy, muy lejos. Pero, ¿por qué no podemos ser más rápidos en la carrera corta? Esa es la cuestión", que se plantea.

"Hemos progresado, así que es difícil decirlo, pero comparado con los demás, es cierto que el nivel de nuestra moto está más lejos que nunca", sentencia el chico de la Costa Azul.