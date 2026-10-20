MotoGP GP de Qatar

MotoGP ratifica a los equipos su intención de disputar el Gran Premio de Qatar

La Asociación de Equipos de MotoGP ha transmitido a las escuderías su voluntad de seguir adelante con la celebración del Gran Premio de Qatar, dentro de tres semanas, a pesar de la delicada situación en Oriente Medio.

Oriol Puigdemont

Publicado: 20 oct 2026, 9:47

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El GP de Qatar sigue adelante

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La carrera, programada inicialmente para el mes de abril, fue aplazada hasta el fin de semana del 7 y el 8 de noviembre, a raíz de la guerra entre el frente que forman Israel y Estados Unidos, contra Irán, que estalló a finales de febrero. El conflicto todavía sigue abierto y la mayoría de los países europeos recomienda a sus ciudadanos posponer cualquier viaje a Qatar, por más que su intensidad no sea la de las primeras fases.

Sin embargo, MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), el promotor del campeonato, considera suficientes las garantías recibidas por parte de las autoridades y el promotor local, que certifican la seguridad del evento, la tercera carrera del triplete que conformarán las pruebas en Australia, el próximo fin de semana, y en Malasia, el siguiente.

Cuando quedan 15 días para que la caravana del Mundial quede instalada en el paddock del circuito de Losail, a las afueras de Doha, la Asociación de Equipos (IRTA) ha mandado un correo electrónico a todas las estructuras para informarles de la intención de llevar a cabo la carrera.

En la nota, IRTA subraya que el promotor local ha desarrollado un plan de contingencia específico, que se combina con el asesoramiento que recibe MGPSEG. Al mismo tiempo, el ente que representa a las formaciones también deja claro que trabaja con embajadas relevantes. Según esta comunicación, ninguna de ellas ha aconsejado variar el enfoque adoptado.

A lo largo de las últimas semanas, los equipos han mantenido un buen número de reuniones con los principales ejecutivos del certamen, que siempre han subrayado su intención de celebrar la carrera.

En este sentido vale la pena destacar el cambio de rumbo que han dado Yamaha y Honda, las dos compañías japonesas, que en un primer momento se mostraron absolutamente contrarias a mandar a nadie a un área en conflicto.

Especialmente relevante es el caso de la marca de los diapasones, que hace casi dos meses ordenó a sus encargados de logística que buscaran rutas de vuelo alternativas para todo su personal, con tal de evitar pasar por la zona hostil. De hecho, habrá que ver qué medidas adoptan las compañías involucradas en el certamen, cuya política interna impide que sus trabajadores viajen a territorios considerados inestables.

Los pilotos, por su parte, están divididos entre aquellos que ven con recelo el hecho de tener que recalar en Doha, que son la gran mayoría, y los que no han manifestado ningún inconveniente en hacerlo. Motorsport.com entiende que tres cuartos de la parrilla preferiría evitar correr allí, mientras que un cuarto está a favor de hacerlo. Llegados a este punto, habrá que ver cómo reaccionan los corredores este jueves, ya en Phillip Island, cuando se les pregunte sobre el tema.

En el canal de diálogo abierto entre MGPSEG y los equipos, tanto Carmelo Ezpeleta (CEO) como su hijo, Carlos (director adjunto), han puesto en relieve el mensaje recibido por parte del gobierno catarí, que subraya que el Aeropuerto Internacional de Hamad funciona normalmente y a pleno rendimiento, y que Losail también tiene en su agenda recibir la Fórmula 1 el fin de semana del 27 al 29 de noviembre.

""Estamos siguiendo de cerca la situación. Tenemos previsto viajar a Qatar pero, obviamente, la seguridad y el bienestar de todo el personal y de los aficionados es nuestra máxima prioridad. Seguimos monitoreando los acontecimientos", convenía Ezpeleta, hace diez días, desde Indonesia.

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