MotoGP sigue lidiando con la "réplica" del choque entre Bagnaia y Márquez en Aragón

MotoGP sigue lidiando con las secuelas de la colisión de Francesco Bagnaia con Alex Márquez en el Gran Premio de Aragón.

Mientras que laasombrosa victoria de Marc Márquezen España ( ), tras 1.000 días de sequía, generó muchos titulares, las secuelas del fin de semana estuvieron dominadas por las reacciones y el juicio público sobre la caída entre su hermano menor Alex y el campeón del mundo Bagnaia a seis vueltas de la bandera a cuadros.

Ambos tuvieron suerte de salir ilesos y la amplia cobertura televisiva desde múltiples ángulos no pudo discernir claramente las culpas.



Los comentarios inmediatos de Bagnaia tras su segundo DNF esta temporada y mientras se dolía del cuello - "Tenía 170 kg encima" - apuntaban hacia el menor de los Márquez y lo que él consideraba una maniobra intencionada para acabar con su carrera.

Fue una acusación que el piloto del Gresini Ducati negó ante los medios de comunicación y después en un mensaje directo en las redes sociales.



Bagnaia, herido de muerte por segundo año consecutivo al llegar al gran premio de casa (vive a pocos kilómetros, en Pesaro), se disculpó en su comparecencia ante los medios el jueves en Misano y volvió a reiterar su lamento en la rueda de prensa.

El incidente hizo perder a Bagnaia el control de la clasificación del Campeonato del Mundo en favor de Jorge Martín, dejándole con una desventaja de 23 puntos antes de la doble cita de Misano.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Márquez, Gresini Racing caída Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

El incidente suscitó el debate en Internet y a través de las redes sociales oficiales de MotoGP. Un clip de vídeo del incidente en la cuenta de Instagram de la serie registró más de 317.000 me gusta y fue el clip más popular de la categoría reina del gran premio - y fue acompañado por una larga lista de comentarios.

Las palabras de Bagnaia agravaron el drama. Alex Márquez aceptó las disculpas en Misano, pero dijo que "el daño a mi persona, a mi equipo y a mi imagen ya está hecho", en referencia a las reacciones.

Otros pilotos del paddock también se sumaron a los comentarios sobre la situación.



"Hay muchos hooligans que toman las palabras de los pilotos para ir contra los demás y esto está muy mal", opinó el piloto probador de KTM Pol Espargaró sobre el contexto más amplio.



"Este es el mundo en el que vivimos", atestiguó el piloto de Aprilia Aleix Espargaró, comentando la naturaleza tribal de MotoGP y los grupos de aficionados que tienden a estallar en puntos álgidos como Aragón.

"Por suerte no es como el fútbol, pero a veces está cerca. Es lo peor, sobre todo para los deportistas. Hoy en día no puedes desaparecer. No puedes centrarte sólo en las carreras y olvidarte de las redes sociales. Hay que madurar y enfrentarse a las redes sociales, a la presión, a las críticas. Es parte de nuestro trabajo, pero no lo más bonito".



El encontronazo creó atención y movimiento entre la comunidad de MotoGP y sólo dos semanas después de que el Gran Premio de Austria hubiera ofrecido una de las carreras más estáticas y poco inspiradoras de la temporada.

"Depende de cómo lo veas", dijo Márquez en la rueda de prensa sobre si las consecuencias de la caída habían sido "buenas" para la serie.

"Como he dicho, el daño [para mí] ya está hecho. Creo que no es bueno para el deporte en general. No quiero hablar más sobre este capítulo. Agradezco que se haya disculpado por sus palabras. Pero ya está. Estamos aquí y tenemos que centrarnos en la pista, ahí es donde está nuestro trabajo".