MotoGP República Checa: Marc Márquez supera a Francesco Bagnaia para lograr victorias consecutivas

Marc Márquez venció a su compañero de equipo en Ducati Francesco Bagnaia en una lucha directa para lograr su segunda victoria consecutiva de la temporada 2026 de MotoGP en el Gran Premio de la República Checa.

Después de esperar su momento detrás de Bagnaia, que se hizo con el liderato desde el poleman Ai Ogura en la vuelta inicial, Márquez realizó el adelantamiento decisivo sobre Bagnaia a ocho vueltas del final para ponerse en cabeza por primera vez.

Aunque el rival de Trackhouse Ogura lanzó un serio desafío en la última vuelta tras superar a la otra Ducati de Bagnaia, Márquez mantuvo a raya al piloto japonés para llevarse la bandera a cuadros por 0.4s.

Fue un resultado significativo para el vigente campeón del mundo, con el líder en puntos Marco Bezzecchi vetado de la carrera por golpear a un comisario en la sprint del sábado.

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Bagnaia no pudo seguir el ritmo del dúo de cabeza, pero se aferró a la tercera posición para celebrar su cuarto podio consecutivo de la temporada 2026.

Al inicio de la carrera, Ogura salió limpiamente desde la pole position para liderar en la curva 1, mientras Bagnaia se colocó segundo tras volver a superar a su compañero de equipo Márquez en la curva 6.

El tricampeón del mundo comenzó de inmediato a desafiar a Ogura por la posición, realizando múltiples intentos de adelantamiento sobre la Aprilia de Trackhouse.

En la vuelta 2, metió su Ducati oficial por el interior en la curva 10, logrando consolidar la maniobra para arrebatar el liderato.

Márquez también superó a Ogura poco después, estableciendo un 1-2 para la marca de Borgo Panigale al frente del pelotón.

Bagnaia construyó inicialmente una pequeña ventaja sobre su compañero de equipo, con Ogura cayendo a casi un segundo detrás en tercera posición.

Sin embargo, para la vuelta 10, Márquez había borrado la ventaja del italiano, preparando un tenso duelo interno de Ducati por la victoria.

Bagnaia logró inicialmente responder al ritmo de Márquez, ampliando de nuevo la diferencia hasta cinco décimas al llegar a la mitad de la carrera.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pero Márquez volvió a ponerse a la estela de Bagnaia en la vuelta 14, con Ogura uniéndose también a la lucha por la victoria.

Un movimiento que parecía inevitable llegó dos vueltas después, con Márquez superando con facilidad a Bagnaia en la curva 4 para arrebatarle el liderato.

El vigente campeón del mundo se escapó rápidamente al frente, mientras Bagnaia cayó en las garras de Ogura.

Aunque Ogura no tuvo problemas para superar al italiano, no fue hasta la última vuelta cuando estuvo a distancia de ataque de Márquez.

En última instancia, Ogura no pudo intentar un adelantamiento por el liderato, ya que Márquez siguió su primer puesto en el GP de Hungría de la pasada quincena con otra victoria en Chequia.

Detrás de Bagnaia, Fabio Di Giannantonio terminó como el mejor del resto en cuarta posición tras apartar a Pedro Acosta en la vuelta 13. El italiano salió segundo en la parrilla y mantuvo ese puesto en la primera zona de frenada, pero perdió impulso cuando Márquez lo superó en la curva 4, cayendo al quinto lugar.

Mientras Di Giannantonio se recuperó hasta la cuarta posición, Acosta cayó por detrás de la Honda con neumáticos blandos de Joan Mir y finalmente se retiró de la carrera en la última vuelta por un problema técnico.

Eso significó que Fermin Aldeguer de Gresini terminó sexto por delante de Raul Fernandez (Trackhouse), con Luca Marini sumando más puntos para Honda en octava posición.

Después de cumplir dos long lap penalties por provocar una montonera en Hungría, Jorge Martin solo pudo lograr la novena posición a bordo de la única Aprilia oficial autorizada a disputar la carrera.

Enea Bastianini de Tech3 terminó como la mejor KTM en 10ª posición tras el abandono de Acosta.

El dúo de Yamaha Alex Rins y Fabio Quartararo se unió a Acosta en la lista de abandonos.

Tras Brno, Bezzecchi lidera el campeonato con un margen reducido de cinco puntos sobre Martin, mientras Márquez ha ascendido al cuarto puesto de la clasificación por detrás de Di Giannantonio. El nueve veces campeón del mundo ahora está a 40 puntos de Bezzecchi, después de haber afrontado un déficit de más de 100 puntos hace apenas un mes.