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MotoGP responde al boicot de Yamaha al GP de Qatar y advierte por las consecuencias

MotoGP emitió un comunicado después de que Yamaha anunciara que no participará en la carrera de Qatar debido a una política de la compañía

Rachit Thukral

Publicado: 1 nov 2026, 10:45

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MotoGP advirtió sobre posibles "consecuencias deportivas" para Yamaha después de que el fabricante japonés anunciara que se retira del Gran Premio de Qatar de la próxima semana.

Yamaha sacudió con fuerza el paddock en Sepang el domingo, al informar a MotoGP sobre su decisión de saltarse la carrera de Losail del 6 al 8 de noviembre.

Yamaha Motor Company invocó una cláusula en los contratos de sus empleados que le da autoridad para impedir que el personal viaje a regiones afectadas por la guerra. En un comunicado, señaló que no ha "identificado motivos suficientes para cambiar sus actuales restricciones de viaje en toda la compañía" después de evaluar la situación.

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La prohibición de viajar afecta al equipo oficial Yamaha y también podría tener repercusiones para su socio satélite Pramac.

MotoGP respondió ahora a la decisión de Yamaha de boicotear el evento de Qatar, al señalar que todos los demás equipos confirmaron que harán el viaje a Doha para la 20ª ronda del campeonato,

Señaló que Yamaha ahora enfrenta consecuencias deportivas por incumplir su contrato con el campeonato, con las sanciones exactas por determinar por parte del organismo regulador del motociclismo, la FIM.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"MotoGP está decepcionada por la decisión de Yamaha de no participar en el Gran Premio de Qatar. Si bien reconocemos que el equipo está sujeto a una política corporativa más amplia que restringe los viajes a Medio Oriente, no creemos que esta decisión refleje las amplias garantías proporcionadas a todas las partes interesadas del campeonato", dijo en un comunicado.

"Tras consultar con el Estado de Qatar, el Lusail International Circuit, asesores de seguridad independientes y el propio proceso continuo de evaluación de riesgos de MotoGP, MotoGP no recibió ninguna información que justificara un cambio en los planes actuales para el evento.

"Comunicamos esa postura, junto con la información más reciente disponible, a todos los fabricantes y equipos hoy, y celebramos la confirmación del resto de la parrilla de que competirán en Qatar, y les agradecemos ese compromiso.

"Además de las implicaciones contractuales de la decisión de Yamaha para sus acuerdos con MotoGP e IRTA, la no participación de Yamaha también conlleva implicaciones deportivas, y cualquier consecuencia deportiva será gestionada por la FIM de acuerdo con el reglamento del Campeonato."

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