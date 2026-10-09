MotoGP responde a quienes dicen que los pilotos no tuvieron “opción” sobre el formato de 2027

MotoGP dice que había estado animando a los equipos a consultar a sus pilotos sobre el formato de fin de semana de 2027, insistiendo en que sigue abierto a recibir comentarios sobre el reglamento deportivo.

El campeonato ha recibido una respuesta mixta al conjunto de cambios que anunció para la próxima temporada, incluida la introducción de una segunda clasificación para las carreras sprint y la eliminación del warm-up del domingo.

Algunas de las mayores estrellas de la parrilla también sugirieron que no tuvieron ningún papel en el proceso de toma de decisiones, al tiempo que expresaron su preocupación de que el nuevo formato pudiera aumentar el riesgo de lesiones.

Pedro Acosta, piloto de KTM, dijo que "no importa lo que pensemos, no nos han dado opción", mientras que el vigente campeón de MotoGP, Marc Márquez, fue más allá en la rueda de prensa del jueves, diciendo que "los equipos y la organización deciden, así que, lo tomas o lo dejas".

MotoGP siempre ha mantenido que el cambio de formato fue iniciado por los propios equipos y fabricantes, que querían reducir el tiempo total en pista y mejorar el espectáculo.

Hablando con los medios en una entrevista especial en Mandalika el viernes, donde estuvo Motorsport.com, el director ejecutivo adjunto de MotoGP, Carlos Ezpeleta, dijo que los pilotos eran bienvenidos a hablar directamente con MotoGP SEG y compartir sus opiniones sobre el nuevo formato, particularmente a través de las reuniones de la Comisión de Seguridad de los viernes.

Sin embargo, subrayó que MotoGP ya había sido proactiva al pedir a los equipos que recabaran comentarios de sus pilotos, aunque el nivel de comunicación dentro de cada equipo había variado.

"Tendríais que preguntar a los equipos cuánto [involucrados] están los pilotos", dijo Ezpeleta. "Abrimos nuestras puertas todos los viernes por la tarde para los pilotos. Algunos de ellos aparecen y les explicamos nuestras ideas y les guiamos a través del razonamiento.

"Presionamos o realmente pedimos a los equipos que hablen con los pilotos, y ha habido niveles algo mixtos de eso durante los últimos Grandes Premios.

"Para ser sincero, con tantos pilotos cambiando de equipo, muchos equipos han tenido posiciones algo diferentes en cuanto a cómo incorporaron a los pilotos".

Carlos Ezpeleta, Dorna Sports Deputy CEO Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ezpeleta subrayó que MotoGP había dejado claro a los equipos que cualquier cambio debería introducirse solo después de que hubieran consultado a sus pilotos sobre el asunto.

"La puerta de MotoGP está más abierta que la de cualquier otro deporte del mundo. Está el punto de gobernanza de la Grand Prix Commission, que cambia las reglas, y está la aportación de IRTA.

"Somos muy claros con los equipos en que solo deberíamos hacer estos cambios una vez que hayan hablado con los pilotos y una vez que los hayan incorporado. Creo que es una tarea de los pilotos, de los equipos".

Cuando se le dijo que los equipos podrían filtrar los comentarios de los pilotos para adaptarlos a sus propios intereses creados, Ezpeleta añadió: "O al revés.

"Muchas de las decisiones, como entender cuánto warm-up es necesario para comprobar la seguridad de las motos, los equipos están en una mejor posición; los pilotos tendrán un elemento de eso, por supuesto.

"No tenemos ningún contrato con los pilotos. Tenemos contratos con los equipos. Ellos [los pilotos] forman parte de la gobernanza del campeonato.

"De ninguna manera estamos diciendo que los pilotos no deban estar involucrados. Nuestra puerta siempre ha estado abierta y ha habido una comisión de seguridad desde hace mucho tiempo. En ella, siempre comentamos cada cambio que queremos hacer".

Ezpeleta responde a las preocupaciones de seguridad

Con la introducción de una segunda sesión de clasificación y los 22 pilotos compartiendo la pista en cada sesión, algunos pilotos temen que tendrán que asumir mayores riesgos durante los fines de semana de carrera, lo que potencialmente los dejaría más vulnerables a lesiones.

En respuesta, Ezpeleta argumentó que los cambios en el programa del viernes -con la segunda sesión de entrenamientos dejando de determinar las entradas automáticas a la Q2- garantizarían que los pilotos no necesitarán hacer tandas adicionales con poca gasolina a ritmo de clasificación.

También explicó que MotoGP reducirá la asignación de neumáticos para la clasificación en 2027, dejando a los pilotos con menos incentivo para empujar por encima del límite y caerse.

"Hubo una serie de propuestas o iteraciones en las que el objetivo era, en cierto modo, mantener o no aumentar el nivel de riesgo frente al actual", dijo.

"Es el mismo número de ataques al crono, que es básicamente la cantidad de tiempo que están bajo presión.

"La [sesión] del viernes por la tarde es completamente libre. Así que, incluso en esas circunstancias, ya sea por cambios meteorológicos, no tendrías que apretar varias veces.

"Va a haber una gran limitación en el número de neumáticos que los pilotos podrán usar en esas sesiones de clasificación. Aunque esto es una estrategia, y los equipos de pilotos serán libres de usarla como deseen, cuando estás limitado en el número de neumáticos, en realidad deberías empujar menos porque si cometes un error, sales desde atrás.

"Ahora, los pilotos pueden usar tantos neumáticos que después de caerse tienen una segunda oportunidad, algo que no tendrán en el futuro.

"Hemos hecho muchas cosas este año, alargando la parrilla, haciendo la parrilla más ancha, eliminando los dispositivos holeshot.

"Desafortunadamente, las lesiones forman parte de este deporte, tanto dentro del paddock como fuera. También hemos visto muchas lesiones fuera de los Grandes Premios en los últimos dos años."

Ezpeleta añadió que MotoGP está "abierta a cambiar y mejorar el programa", en medio de conversaciones sobre que la serie podría reinstaurar el warm-up el próximo año.

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