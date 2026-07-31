MotoGP revela fecha y lugar para arrancar la temporada 2027

Por tercera temporada consecutiva, Buriram acogerá por tanto la apertura del calendario de MotoGP. La prueba también marcará el inicio de un nuevo ciclo reglamentario, ya que las nuevas motos conformes a las normas técnicas 2027-2031 debutarán en competición.

El Gran Premio de Tailandia constituirá así la primera ocasión para ver en pista a la nueva generación de MotoGP en condiciones de carrera.

Presente en el calendario desde 2018, el circuito de Buriram se ha convertido en una de las citas principales de la temporada. La edición 2026 reunió en particular a 228 228 espectadores durante todo el fin de semana, un récord de asistencia para la prueba, mientras que Marco Bezzecchi se impuso al manillar de su Aprilia.

El director general del grupo MotoGP, Carmelo Ezpeleta, celebró la renovación de Buriram como prueba inaugural del campeonato: "Acoger la prueba inaugural de MotoGP por tercer año consecutivo demuestra la excelente colaboración que hemos construido con Tailandia y la increíble pasión de los aficionados."

"Buriram ha ofrecido regularmente uno de los mejores eventos de nuestro calendario, lo que lo convierte en el lugar ideal para lanzar la nueva era técnica de MotoGP. La primera carrera disputada bajo el reglamento 2027 marcará el inicio de un nuevo capítulo apasionante para nuestro deporte, y estamos encantados de abrirlo en Tailandia."

El resto del calendario 2027 de MotoGP aún no ha sido revelado. Este debería publicarse en las próximas semanas, tras la validación definitiva de las distintas fechas por parte del promotor del campeonato y la FIM.