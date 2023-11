Rossi: "Ha sido duro, ¡bien hecho Pecco!"

Cuando casi nadie creía en el talento de Pecco Bagnaia, una persona apostó por él. Y no se equivocó. Valentino Rossi siempre ha sido previsor, tanto en su carrera como piloto como en la de director de equipo y mentor de jóvenes pilotos. En el pequeño Francesco había visto algo. Ahora "Pecchino" ha crecido y se ha convertido en bicampeón del mundo de MotoGP, siendo el primer italiano que repite título justo después del Dottore.

Si el primer mundial, el del año pasado, llegó tras una remontada de récord sobre un Fabio Quartararo en crisis, el segundo, el de hoy, lo sudó hasta el final, con un rival que no le dejó respirar hasta el final. Jorge Martín fue un rival duro, pero Bagnaia nunca se rindió y creyó en él hasta el final.

Creyendo en él, una vez más, estuvo también Valentino, que acudió a Valencia este fin de semana para apoyar a sus chicos, uno de los cuales volaba hacia su segundo iris: "Me emocioné mucho ayer por la mañana con Pecco, desde la Q1 lo hizo todo perfecto. Pasó a la Q2, estuvo a punto de conseguir la pole y pensé 'ahí ha ganado el campeonato del mundo'. Pero después de que eligiera la marcha media en el Sprint, todo el mundo tenía dudas, porque la última carrera es dura de todos modos. Pero hoy ha estado perfecto, ha estado genial.

Ya el sábado en Valencia, el Doctor había ofrecido su propio punto de vista sobre la situación, que parecía estar a punto de llegar a un punto crítico tras una elección de neumáticos que resultó ser errónea. Pero ya se sabe, Pecco es el hombre del domingo y durante la temporada siempre ha demostrado que tiene ventaja en las carreras largas. Así fue también esta vez, disipando cualquier duda que pudiera haber pasado por la mente de todos en la tarde del sábado español.

Foto: MotoGP Campeón del Mundo Francesco Bagnaia, Ducati Team

Bagnaia logró la hazaña que Valentino no pudo: ganar con una Ducati. No lo hizo una, sino dos veces consecutivas. A día de hoy, la Desmosedici es la mejor moto de la parrilla, la más codiciada. Quién lo iba a decir cuando en 2011 el Doctor decidió abrazar el proyecto de Borgo Panigale. "Por desgracia, Ducati y yo no nos juntamos hasta dentro de dos o tres años, porque en 2015 la moto ya iba fuerte y estaba preparada para ganar. Lo que pasa es que yo tenía prisa porque ya era mayor, así que volví a Yamaha y funcionó bien porque pude volver a ganar y a ser competitivo."

Hoy, sin embargo, Ducati es tan competitiva que resulta incluso más atractiva que un equipo oficial. Es el caso de Marc Márquez, que hoy ha disputado su última carrera con Honda y, tras 11 temporadas de fábrica, vestirá los colores de Gresini para pilotar la Desmosedici, que será un año más antigua. Marc en Ducati ha sido un ciclón que ha arrasado MotoGP sólo con maniobras de mercado, no digamos ya en la pista.

"En mi opinión, la llegada de Márquez a Ducati el año que viene será algo muy interesante de ver, cómo lo gestionará Ducati. Porque sobre el papel tiene la moto de Gresini, que es la que tenemos este año. Habrá que ver y en mi opinión será muy peligroso. Nuestros chicos tendrán que estar en buena forma', advierte Valentino.

Tampoco habrá que esperar demasiado para mirar hacia 2024. La nueva temporada arranca ya el martes con los primeros tests oficiales. En Valencia se volverán a levantar las tapas de los boxes para tener un primer anticipo de lo que será el próximo año. El equipo Mooney VR46 se presenta con el GP23, tras haber perdido la esperanza de ser abastecido como los oficiales.

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

"Teníamos esperanzas para el año que viene, de hecho defendimos hasta los dientes a Bezzecchi, que esperábamos que se quedara con nosotros, igual que esperábamos que Ducati nos diera la moto oficial, en cambio no nos la ha dado. Esperamos que el año que viene haya tan poca diferencia entre las dos motos como este año, y que podamos jugarnos las victorias en carrera con Bez y ser protagonistas", explicó Rossi.

Sin embargo, Marco Bezzecchi no estará solo en la defensa de los colores del equipo de Vale. El piloto de Viserba, tercero en el campeonato este año, estará muy probablemente flanqueado por Fabio Di Giannantonio. Sin embargo, todavía hay cierta reserva sobre el nombre del piloto que ocupará el lugar de Luca Marini en el equipo: "Así que hay dos pilotos italianos en liza. Habrá que ver. Lo único que puedo decir es que el segundo soy yo. Quizá el martes me suba a la Ducati. Bromas aparte, estas cosas siempre tienen una dinámica muy particular, por lo que se puede decir o no".