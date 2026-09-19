MotoGP se aferra a disputar el GP de Qatar en noviembre

El jefe de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, dice que "la idea es ir" a Qatar para el Gran Premio programado para el 8 de noviembre, pese al conflicto en curso en Oriente Medio.

El conflicto en la región ha puesto en riesgo este año varios eventos de automovilismo en Oriente Medio, con la carrera de Fórmula 1 en Arabia Saudita cancelada y el Gran Premio de Bahréin trasladado a Malasia.

El estado de los eventos de Qatar también se ha puesto en duda, con la carrera de F1 programada para finales de noviembre y la visita de MotoGP el 8 de noviembre potencialmente afectadas.

Sin embargo, Ezpeleta dijo el sábado que espera que MotoGP viaje a Qatar para la que se supone que será la 20ª ronda de la temporada.

En declaraciones a DAZN, Ezpeleta habló de la batalla por el título cada vez más ajustada y del posible impacto de cancelar un Gran Premio, con cada punto pudiendo resultar decisivo.

Preguntado sobre cuándo se tomaría una decisión sobre si MotoGP viajará a Qatar, Ezpeleta dijo: "Creo que sí, ahora mismo la idea es ir.

"Estamos en contacto regularmente con Qatar, las autoridades nos dicen que están dispuestas a organizarlo, y si nada cambia radicalmente, la idea es que efectivamente iremos."

Carmelo Ezpeleta, responsable del Mundial de MotoGP Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ezpeleta dijo que sigue en contacto regular con altos ejecutivos de Liberty Media, tras haber asistido al Gran Premio de España de Fórmula 1 en el nuevo Madring el pasado fin de semana.

El Gran Premio de Qatar de MotoGP estaba programado originalmente para el 12 de abril, pero se trasladó a noviembre debido al conflicto. MotoGP, sin embargo, no ha anunciado ningún plan para cancelar el evento.

La confirmación de si MotoGP podrá correr en Qatar este año también tendrá implicaciones para el calendario de 2027, que aún no se ha publicado.

La Fórmula 1 ya ha anunciado su calendario de 2027, mientras que Qatar ha figurado tradicionalmente al inicio de la temporada de MotoGP en los últimos años.

Ezpeleta dijo que espera que el calendario de MotoGP de 2027 se anuncie "muy pronto", potencialmente antes de que el campeonato comience su gira asiática en Japón a principios de octubre.

"Sí, realmente creo que publicaremos el calendario de 2027 muy pronto, probablemente la semana que viene o inmediatamente después."

Preguntado si eso significaba que el calendario se confirmaría antes de la gira asiática, Ezpeleta respondió: "Eso espero."