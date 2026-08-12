MotoGP termina la idea de reducir de dos a una las motos en el box

Tal y como adelantó Motorsport.com el pasado 20 de mayo, los fabricantes de MotoGP plantearon al promotor del campeonato del mundo la idea de reducir de dos a una las motos con las que los pilotos compiten cada fin de semana.

La iniciativa, por absurda, tuvo que ser redefinida inmediatamente, aclarando que habría una segunda moto en la parte trasera del box, para utilizarse durante las sesiones de clasificación y las carreras, pero que en el resto de entrenamientos solo habría una unidad disponible ,y se reduciría el tiempo de los entrenamientos.

La idea partió de Aprilia en la línea de reducción de los costes que, en general, quiere implementar el promotor, que estudia incluso la posibilidad de llegar a fijar un limite de gasto, pero inmediatamente Ducati lo vio como una oportunidad para presionar a MotoGP Sports Entertainment Group en las negociaciones del contrato comercial, el denominado Pacto de la Concordia.

Además, los dos fabricantes italianos, tras los primeros ensayos privados de los prototipos de 850cc para 2027, identificaron una oportunidad de ampliar su distancia con los constructores japoneses, más retrasados en su desarrollo, al reducir la velocidad de progresión si en lugar de dos motos, solo hay una para trabajar en los grandes premios.

Miembros de la MSMA de MotoGP, la idea de reducir las motos ha dividido a los fabricantes Foto de: Oriol Puigdemont

Para que la idea saliera adelante, se necesitaba el consenso de todos los fabricantes antes de llevarlo a la Comisión de Grandes Premios, el máximo órgano del campeonato y único con poder para cambiar el reglamento.

A partir de ahí, Aprilia y Ducati trataron de captar adeptos, logrando la indiferencia de Honda, que puso su voto a favor de la mayoría, y un acercamiento con KTM, que finalmente accedió a la iniciativa, mostrando su apoyo y garantizando su adhesión durante el GP de Hungría, el 7 de junio, lo que daba luz verde al cambio.

Sin embargo, tal y como confirma este miércoles el medio español 'El Periódico', KTM hizo marcha atrás, y se unió a Yamaha, que se ha mantenido siempre en contra de la postura, que finalmente también rechazó Honda, quedándose solos los fabricantes italianos.

De esta manera, la nueva era de MotoGP que arranca en 2027, con el nuevo reglamento técnico, las motos de 850cc, sin dispositivos de altura, con reducción de aerodinámica y, lo más importante, con un nuevo suministrador de neumáticos, Pirelli, empezará sin el enorme lastre que hubiera significado reducir de dos a una las motos en el box.