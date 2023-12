Trackhouse: "MotoGP trabaja para tener una segunda carrera en USA"

Dorna, la compañía que posee los derechos de explotación del Mundial, se ha propuesto penetrar de forma definitiva en el mercado norteamericano. En ese sentido no ha habido mejor noticia que la irrupción de Trackhouse Racing, que aprovechó el colapso económico al que llegó la escudería RNF, para hacerse con sus dos plazas en la parrilla.

La estructura, presentada a principios de mes, mantendrá todos los compromisos que había adquirido previamente la formación de Razlan Razali, e incluso reforzó algunos de ellos. De este modo, Miguel Oliveira y Raúl Fernández serán los pilotos del proyecto en 2024, mientras que el vínculo con Aprilia, el suministrador de sus motos, se ha ampliado en un acuerdo multianual.

A ojos de Dorna, la entrada en escena de la compañía con sede en Carolina del Norte es un paso más, este muy importante, para seducir al público norteamericano, en aquello que supone uno de los pilares fundamentales de la estrategia de crecimiento del certamen. Además de la promoción en Norteamérica, algo a lo que sin duda ayudará el nuevo equipo, uno de los siguientes objetivos es la consolidación de MotoGP por el territorio. Para ello es fundamental la entrada en el calendario de una segunda cita en Estados Unidos, a imagen y semejanza del plan que ha llevado a cabo Liberty con la Fórmula 1, que en tres años ha pasado de celebrar allí solo un evento (Austin), a convertirse, con tres carreras (Miami y Las Vegas), en el país más presente en el calendario.

Después de despedirse de Laguna Seca en 2013 y de Indianápolis en 2015, MotoGP solo visita actualmente Austin, circunstancia que Dorna intenta cambiar a medio plazo, algo en lo que Justin Marks, propietario de Trackhouse Racing, estaría encantado de colaborar.

"América es un país muy grande, y tener más de un gran premio ayudaría. Solo el anuncio y la promoción de un nuevo circuito ya haría brillar MotoGP. A la gente le atraen las cosas que no ha visto, y sé que Dorna trabaja en esa dirección", declara Justin Marks, en una charla con Motorsport.com. "No sé cómo están ahora mismo esas conversaciones, pero nosotros estamos para ayudar", añade el expiloto de NASCAR, quien, eso sí, reconoce que actualmente no hay muchos trazados que puedan recibir la homologación de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) en cuestiones de seguridad.

"No hay muchos circuitos a los que podamos ir. En Estados Unidos tenemos unas instalaciones fantásticas, pero la mayoría de ellas están concebidas para las carreras de coches", prosigue el ejecutivo de Missouri. "Hay un par de circuitos que se están construyendo que seguramente encajan con el estándar de MotoGP. Puede que no sea el año que viene o el otro, pero hay varios trazados que se están posicionando para hacerlo posible", concluye Marks.

En los últimos dos años, directivos de Dorna se han movido para inspeccionar posibles candidatos a albergar una prueba. Una de esas visitas fue a Westel, a dos horas de Nashville (Tennessee), donde se está construyendo el Flatrock Motorsport Park. Se espera que las obras, que habrán costado unos 91 millones de euros, finalicen en 2024, con la idea de entrar en el calendario a la mayor brevedad posible.

De hecho, los promotores del trazado ya tienen firmada una carta de intenciones con Dorna a tal efecto. El despacho Wright Brothers Construction trabaja de la mano con el grupo liderado por Hermann Tilke, y la idea es recibir la certificación de grado II de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), para poder hospedar la mayoría de competiciones, al margen de F1.