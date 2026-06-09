La nueva era de MotoGP: una sola moto en las prácticas y menos tiempo en pista

A la espera de que los acuerdos de este último encuentro de la Asociación de Constructores (MSMA) se redacte, y adquiera definitivamente la oficialidad que requiere, todo está dispuesto para que el campeonato dé un giro radical en algunos de los aspectos centrales de los grandes premios con vistas a 2027.

Evidentemente, como se trata de un asunto que tendrá una incidencia directa en el reglamento técnico, su aprobación está sujeta a una votación en la Comisión de Grandes Premios (MotoGP SEG, FIM, IRTA y MSMA), el órgano que valida las modificaciones de esta magnitud.

La mayoría de medidas que se aplicarán responden al interés común de limitar el gasto de los equipos y marcas. No obstante, dentro de la propia MSMA hay quien tiene ciertas reservas acerca de la eficiencia de alguno de estos cambios previstos. De todos ellos, probablemente el más vistoso será la desaparición de una de las dos motos que cada piloto tiene disponible en su garaje, una iniciativa de la que Motorsport.com ya informó el mes pasado. Con el paso de los días y los grandes premios, poco a poco van goteando más detalles acerca de las hechuras que debe tener el certamen a partir del año que viene.

Motorsport.com entiende que el paso de dos motos a una se limitará únicamente a las sesiones de ensayo, tanto del viernes como del sábado, pero que los corredores sí dispondrán de los dos prototipos durante las carreras; tanto en la prueba corta (sprint), del sábado, como en la larga, ya el domingo.

Los pilotos dispondrán de dos motos solo para las carreras, reduciéndose a una en los ensayos Foto de: Matteo Nugnes

Este formato, que en este aspecto concreto dista del que se utiliza en el WorldSBK, permitiría mantener las carreras ‘flag to flag’, tan representativas de MotoGP y que no se dan en el campeonato de motos derivadas de la serie.

Sobre esto, vale la pena tener en cuenta que la naturaleza de los prototipos de MotoGP convierte una operación como el cambio de ruedas en una maniobra más compleja que en el WorldSBK, donde hay establecido un tiempo mínimo cuando las condiciones cambian y la organización ordena la parada en los garajes, que se produce a la vez.

Poder contar con dos motos evitaría casos como el que se habría dado –en el supuesto de mantener la limitación a una moto en la carrera– el domingo del Gran Premio de Catalunya, en Montmeló. Los accidentes múltiples, en los que se vieron involucrados hasta seis pilotos, hubiera derivado en una parrilla llena de huecos en la última reanudación, después de la segunda bandera roja.

Sin embargo, la segunda moto no desaparece, sino que estará escondida, lista para que los técnicos designados, se entiende que de la Asociación de Equipos (IRTA), den el visto bueno para que pueda ser trasladada a la parte delantera del box, y adecuada para salir a la pista.

A partir de 2027 se limitará el número de personal que podrá tocar las motos en el box Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Motorsport.com entiende que esta operación requerirá de cierto tiempo, circunstancia imposibilitará que un piloto que, por ejemplo, se caiga y destroce su moto en el primer ensayo libre, vuelva a salir a la pista antes de la siguiente sesión.

Este cambio tan visual irá acompañado de otros, menos reconocibles a ojos del espectador, pero muy relevantes dentro de la operativa de los talleres. Como, por ejemplo, la reducción en la duración de los entrenamientos libres, una medida que pretende economizar el desgaste de los componentes de los prototipos, sujetos todos ellos a un kilometraje estipulado.

Paralelamente, la MSMA también quiere limitar las horas de trabajo del personal de las escuderías, en lo que vendría a ser el equivalente al 'curfew' (toque de queda) que desde hace años se emplea en la F1. Al mismo tiempo, se está buscando un sistema que solo permita trabajar en las motos a los técnicos y mecánicos designados para ello.