Crónica de carrera

MotoGP GP de Valencia

MotoGP Valencia 2026: Raul Fernández gana la final, Marc Márquez segundo en su despedida

Aprilia cierra la temporada con otra victoria, pero Márquez de Ducati se roba el protagonismo en su última aparición en MotoGP

Rachit Thukral

Publicado: 29 nov 2026, 13:57

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Raúl Fernández cerró la temporada 2026 de MotoGP con una victoria en el Gran Premio de Valencia, mientras que Marc Márquez puso punto final a su ilustre trayectoria con una emotiva actuación que lo llevó al segundo puesto.

A pesar de haber rodado gran parte del fin de semana a la sombra de su homólogo del equipo oficial Aprilia, Marco Bezzecchi, el piloto de Trackhouse se mostró como el claro referente en el Circuito Ricardo Tormo este domingo. El español superó al líder inicial de la carrera, Márquez, en la segunda de las 27 vueltas antes de escaparse en la punta, estableciendo una ventaja de 2.5 segundos llegado el ecuador de la competencia.

El diez veces campeón del mundo recortó terreno rápidamente sobre Fernández en los giros finales, reduciendo a la mitad la diferencia de su compatriota cuando restaban cuatro vueltas para la bandera a cuadros.

Pedro Acosta completó el podio para KTM tras relegar a Bezzecchi a cinco vueltas del final de la prueba.

El triunfo de Fernández le aseguró a Aprilia el campeonato de constructores en el último año de la era de los 1000cc, poniendo fin a una racha de seis años consecutivos de dominio por parte de Ducati que se remontaba a 2020.

En la largada, Bezzecchi salió limpiamente al frente desde la pole position, mientras su compañero de equipo Jorge Martín también protagonizó un gran arranque desde el cuarto cajón para disputarle el liderato. Sin embargo, fue Márquez quien se quedó con el holeshot en la curva 1, lanzándose por el interior de la dupla de Aprilia para adueñarse de la primera posición.

Bezzecchi consolidó el segundo puesto por delante de Fernández y Pedro Acosta, mientras que Martín cayó al quinto lugar sobre la otra Aprilia oficial tras perder terreno en la secuencia inicial de curvas.

Para el cierre de la primera vuelta, Fernández ya emergía como el piloto más veloz del cuarteto puntero, superando a Bezzecchi en la curva final antes de poner la mira en Márquez.

Al término del segundo giro, el piloto de Trackhouse replicó la maniobra sobre el campeón del mundo, adelantándolo en la entrada de la curva 14 antes de aprovechar la superioridad de la Aprilia en recta para afianzar su liderato.

Una vez en punta, Fernández abrió rápidamente una brecha respecto al grupo perseguidor, estirando una ventaja de 1.5 segundos sobre Márquez, quien comenzó a recibir la presión de Bezzecchi.

Bezzecchi superó a Márquez al final de la vuelta 5, pero el piloto de Ducati respondió de inmediato en la curva 2 para mantener el orden establecido.

Ese duelo le permitió a Fernández ampliar su margen al frente, alcanzando una ventaja máxima de 2.5 segundos.

Con cinco vueltas por disputarse, Márquez apretó el paso y se acercó a 1.2 segundos de su compatriota en un último intento por despedirse de MotoGP con una victoria.

Sin embargo, Fernández respondió al ataque en el giro final y cruzó la meta con 2.2 segundos de ventaja, registrando la tercera victoria de la temporada para Trackhouse.

Márquez cerró su brillante carrera profesional con un podio, deteniéndose frente a la tribuna que lleva su nombre durante la vuelta de honor.

Durante gran parte de la competencia, Bezzecchi parecía encaminado al tercer puesto, pero sufrió para sostener el ritmo en la recta final, lo que permitió que Acosta le arrebatara el último escalón del podio.

El cuarto lugar, no obstante, fue suficiente para que el italiano asegurara el subcampeonato de pilotos, mientras que su compañero Martín completó una discreta carrera en el quinto puesto tras haber rozado el liderato en la salida.

El coequipero de Fernández, Ai Ogura, se recuperó de una mala clasificación para finalizar sexto, con Fermín Aldeguer séptimo para Gresini y Enea Bastianini octavo con la Tech3 KTM, sin poder repetir su destacada actuación de la carrera sprint.

Fabio Di Giannantonio (VR46) sufrió una mala largada y apenas pudo rescatar la novena posición, mientras que Joan Mir completó los diez primeros lugares para Honda.

Yamaha atravesó una carrera complicada en Valencia, aunque Fabio Quartararo logró sumar dos puntos tras una trabajada actuación hasta el puesto 14.

Además de Márquez, Valencia marcó las últimas carreras en MotoGP para Franco Morbidelli, Álex Rins y Jack Miller, quienes finalizaron justo fuera de la zona de puntos.

El sustituto de Francesco Bagnaia, Iker Lecuona, fue el único piloto que no logró completar la prueba tras sufrir una caída con su Ducati oficial en la quinta vuelta.

Por su parte, Álex Márquez causó baja del Gran Premio de Valencia tras ser diagnosticado con un "broncoespasmo severo" y acudir al hospital para una evaluación médica más exhaustiva. Sin embargo, el piloto de Gresini regresó al circuito antes del inicio de la carrera para acompañar a su hermano mayor, Marc Márquez, en su última aparición en MotoGP.

Carrera

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos 1

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 27

40'46.900

25 2

M. Márquez Ducati

93 Ducati 27

+2.200

40'49.100

2.200 20 3

P. Acosta KTM

37 KTM 27

+2.418

40'49.318

0.218 16 4

M. Bezzecchi Aprilia

72 Aprilia 27

+3.660

40'50.560

1.242 13 5

J. Martín Aprilia

89 Aprilia 27

+7.555

40'54.455

3.895 11 6

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 27

+10.309

40'57.209

2.754 10 7

F. Aldeguer Gresini

54 Ducati 27

+11.687

40'58.587

1.378 9 8

E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing

23 KTM 27

+16.274

41'03.174

4.587 8 9

F. Di Giannantonio VR46

49 Ducati 27

+18.593

41'05.493

2.319 7 10

J. Mir Honda

36 Honda 27

+20.308

41'07.208

1.715 6 11

P. Espargaró Tech3 GasGas Factory Racing

44 KTM 27

+23.544

41'10.444

3.236 5 12

D. Moreira LCR

11 Honda 27

+24.271

41'11.171

0.727 4 13

J. Zarco LCR

5 Honda 27

+24.687

41'11.587

0.416 3 14

F. Quartararo Yamaha

20 Yamaha 27

+24.776

41'11.676

0.089 2 15

L. Marini Honda

10 Honda 27

+28.310

41'15.210

3.534 1 16

F. Morbidelli VR46

21 Ducati 27

+33.048

41'19.948

4.738 17

B. Binder KTM

33 KTM 27

+36.166

41'23.066

3.118 18

A. Rins Yamaha

42 Yamaha 27

+42.980

41'29.880

6.814 19

A. Fernández Pramac

47 Yamaha 27

+43.320

41'30.220

0.340 20

J. Miller Pramac

43 Yamaha 27

+58.364

41'45.264

15.044 dnf

I. Lecuona Ducati

27 Ducati 5

+22 Vueltas

8'30.404

22 Vueltas Retirada Ver los resultados completos

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