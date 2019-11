Zarco: "Quiero un equipo top y Avintia no lo es"

Cheste.- La repentina retirada de Jorge Lorenzo dejó un sitio libre en la parrilla de MotoGP al que Johann Zarco aspira. Sin embargo, al piloto de Cannes le ha salido un duro competidor en la figura de Alex Márquez para ocupar la segunda plaza del Repsol Honda. El español le ha tomado ventaja y las negociaciones están bastante avanzadas.

En las últimas horas se había abierto otra vía para el bicampeón de Moto2: el equipo Avintia. El propio director deportivo de la formación, Rubén Xaus, no negó los contactos este mediodía cuando DAZN se acercaba a preguntarle. "Somos el efecto dominó, pero en el fin de semana de Valencia siempre hay bombas", soltó.

Tras la clasificación, donde Zarco se quedó fuera de la Q2 y partirá 13º, fue preguntado de nuevo por su futuro.

"Estoy centrando en el presente, en lo que puedo trabajar en la moto. Tengo gente a mi alrededor que puede tratar de preparar el futuro, pero no está demasiado en mis manos porque hay muchas cosas que se tienen que juntar para ocupar el lugar de Jorge o estar con Honda", contestó.

"Quiero una buena moto, en un buen equipo y luego trabajar en mí mismo, porque creo en lo que puedo hacer. He visto con las sensaciones al volver que la motivación está aumentando porque puedo trabajar y progresar", añadió.

Motorsport.com le preguntó directamente si estaba considerando la opción de Avintia, como se estaba apuntando.

"No tengo ni idea. No pienso demasiado y dejo que la gente trabaje para mí este fin de semana. Pero, como he dicho, quiero un equipo top con una buena moto, y para mí Avintia no es un equipo top. Por lo tanto, si tengo que conformarme con en ese lugar, me las arreglaré [para volver] a Moto2. El objetivo en este momento es Honda", explica.

La plaza a la que se referiere Zarco en Moto2 sería la que dejaría Alex Márquez.

"Si hay contactos con Avintia, eso significa que Alex Márquez subiría. Si no se mueve, no tengo respuesta en este momento. Para mí, sería un error ir allí, sería mejor volver a Moto2. Si Márquez sube, eso significa que hay un lugar con Marc VDS. Necesito un buen equipo, que me brinde la posibilidad de rendir todos los fines de semana, y Avintia no. No critico a nadie, pero no quiero cometer el mismo error que hace dos años cuando firmé por KTM".

El galo se mostró abierto a probar la Ducati el martes en el test, pero sin firmar un contrato.

"Creo que lo haría. Pero si me dicen 'toma la Ducati de Rabat y adelante', diré que no. Me quedo en casa y me preparo para Moto2. Hay que tomar riesgos, eso es la competición. No quiero volver a deprimirme. Es mejor tener placer y ganar menos dinero. Mientras pueda pagar mi casa, eso es lo más importante", zanjó.

