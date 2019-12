Nakagami espera volver a entrenar en moto a final de enero

El japonés tuvo que poner prematuramente punto y final a la temporada después de su gran premio de casa a finales de octubre debido a una lesión que arrastraba en el hombro derecho desde la carrera de Assen, en junio, que le había provocado dolor y falta de fuerza.

Aunque disputó ocho grandes premios más tratando de sobrellevar esas condiciones, semanas antes de la cita de Motegi vio que su rendimiento estaba viéndose cada vez más afectado y que la operación era inevitable.

El pasado 30 de octubre, Takaaki Nakagami pasaba por el quirófano con la intención de regresar a tiempo para el inicio de las pruebas de pretemporada que arrancarán el 7 de febrero en Sepang.

El piloto de Chiba no será el único de la parrilla que pase el invierno recuperándose, ya que Marc Márquez y Miguel Oliveira también han tenido que operarse recientemente.

"Pienso que volveré a montar en moto alrededor del 20-25 de enero, en una minimoto de motocross pero sin hacer saltos. No pilotar desde Motegi hasta Malasia será difícil, así que espero que a finales de enero pueda ponerme al manillar de una moto. De momento tengo que descansar, tener menos estrés", explicó Nakagami cuando acudió de visita al GP de Valencia.

Nakagami se trasladará a Japón para realizar la recuperación y espera comenzar a hacer pequeños movimientos en pocos días.

"Día a día voy a tratar de aumentar el ángulo [de movimiento] y hacer ejercicios, ejercicios realmente básicos, pero será muy difícil. Los primeros cinco días me fue imposible dormir, pero después de una semana tenía menos estrés y día tras día ha mejorado. Después de 10 días hice algunas pruebas para ver los ejercicios y poder comenzar el siguiente paso, como hacer pesas de uno o dos kilos y volver a los entrenamientos básicos. No hago nada, no puedo estresar mi hombro y los días son muy aburridos", comenta.

Antes de volar a Malasia, a finales de enero espera poder probar sus sensaciones al manillar de otra moto para asegurarse de estar en condiciones de pilotar después de varios meses parado.

"Todo está bien, pero el médico dijo que lo que vio dentro del hombro fue un desastre, limpiaron todo el hueso y trató muy bien la herida. La operación fue un éxito, todo está bien, hubo un gran daño, pero me siento mejor y día tras día progresa poco a poco. Espero poder regresar para los test de Sepang, estará ajustado, pero lo intentaré al máximo", zanja.

Información adicional por Michaël Duforest