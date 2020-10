Nakagami: para pelear por el campeonato necesito subir al podio

El piloto de LCR Honda se ha convertido en el primer japonés que alcanza una pole position en MotoGP desde que lo lograra en 2004 Makoto Tamada, también corriendo para HRC.

Por primera vez desde que está en la clase reina, por tanto, Takaaki Nakagami saldrá en la posición preferente.

“Me siento genial, no me esperaba poder luchar por la pole. Sí que es cierto que teníamos nuestro objetivo de luchar por la primera fila. Este fin de semana hemos sido competitivos y pensaba que podía lucha por esa primera fila, pero cuando he visto que bajaba del 1.47 me he sentido muy feliz”, explicaba el nipón este sábado en Alcañiz. “Vamos a tratar de seguir con este rendimiento mañana”, añadía.

Saliendo primero, el corredor de Honda tiene una estrategia en la cabeza.

“Sentía cosas positivas desde el FP1, ya fui competitivo a nivel de ritmo, ha sido una sorpresa para nosotros porque no hemos cambiado nada en la moto desde el domingo pasado, solo que utilizamos el neumático medio trasero el viernes, funcionamos bien con goma gastada, con el medio delantero. Aún no hemos decidido que goma para la carrera, pero tengo buen ritmo con las dos. Tengo alguna estrategia pero los pilotos que salen a mi lado son muy fuertes y seguro que me lo ponen difícil”.

“Tengo algunas estrategias en la cabeza, pero no las quiero desvelar, quiero salir bien y mantener mi propio ritmo, no pensar o caer en un exceso de presión, si logro marcar mi ritmo el resultado llegará”.

La primera pole de Nakagami coincide con el anuncio, el pasado jueves, de la renovación con Honda por dos temporadas más.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ahora ya no tengo tanto estrés, tengo como una liberación y voy a disfrutar, dar el máximo y en base a eso espero que lleguen los resultados”.

En los últimos días los comentarios de los rivales hacia Nakagami han subido en intensidad, viéndole ya como un rival muy complicado, incluso en la lucha por el título.

“Por mi parte puedo decir que si podemos ver la general y estoy el quinto, y no estoy tan lejos de Joan Mir, pero tampoco es que me interese el campeonato, si me interesa en último término, pero ahora solo estoy centrado en las cuatro carreras que quedan, y en que aún no he cosechado ningún podio, y para mi esa es la prioridad, terminar en el podio y después ya veremos cómo estamos en la general Ahora no estoy listo para pensar en luchar por el Mundial. La verdad es que después de las carreras no miro la general. Mañana espero conseguir mi primer podio y eso es todo, hacer lo mejor posible”.

“El resto de los pilotos están hablando de mi porque he terminado las carreras entre los diez primeros y lo importante es estar siempre ahí y por eso tengo opciones al título, pero la verdad es que me ciño a lo mío y no escucho los comentarios que se hacen de mi”.

“La clave es salir bien, mantenerme en cabeza y llegar delante a la primera curva, si es así la carrera será más fácil, si no llego delante, será difícil. Es una carrera muy larga, 23 vueltas, es difícil mantener los compuestos hasta el final, voy a tratar de pilotar de forma suave durante, tenemos que preparar diferentes mapas en la moto, es clave gestionar la mitad y el final de la carrera”, valoró.

Nakagami cuenta con todo el apoyo de Honda ahora mismo, pero corre con una moto 2019.

“Estamos en la zona de poder pelear por los resultados, pero solo quiero relajarme y disfrutar de la carrera. La moto está funcionando muy bien en la recta larga y algunas zonas que son muy técnicas. Al ser un doblete tenemos muy buenas sensaciones del tren delantero y eso me permite tener un buen ritmo, mejor que la semana pasada”.

Por último, el corredor recordó a su antecesor japonés en la pole.

“No lo recuerdo demasiado bien, pero me lo han contado, hace mucho tiempo y la verdad es que tengo una gran amistad con Tamada San, siempre le seguía por la televisión y le veía luchando por victorias y campeonatos. Hace mucho tiempo de eso, y estoy satisfecho de haber conseguido la pole para Japón, el próximo paso es ganar una carrera”, zanjó el de Chiba.