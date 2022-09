Nakagami sorprendido por liderar a pesar de su lesión

Cargar reproductor de audio

Takaaki Nakagami sufrió el pasado Gran Premio de Aragón una dura caída, en la cual terminó con heridas laceradas en sus dedos anular y meñique de su mano derecha. Pese al poco margen de recuperación con el Gran Premio de Japón, el piloto nipón apuró los plazos para poder disputar su cita de casa.

'Taka' se sometió a una operación poco después de Motorland, en la que se pudo observar que había perdido el 20% de los tendones del dedo anular y más del 60% de los del dedo meñique, y recibió el 'OK' de los médicos para salir a pista en el FP1 del viernes.

"No es la mejor sensación, tengo bastantes molestias sobre la moto", reconoció Nakagami. "Pero siendo sincero, no me esperaba ser así de rápido. Sí, estoy fuera del Top10, pero a solo dos décimas. Creo que hemos hecho un trabajo impresionante y hemos gestionado bien el entreno. Ahora intentaré lo máximo posible para estar listo mañana", declaró.

La lesión le limita, especialmente, en las frenadas, cuando tiene que hace uso de la zona más sensible de la mano. "Algo tan simple como frenar, soltar el freno y dar gas... eso puedo hacerlo. Pero en las frenadas me duele, porque es una zona muy sensible". Poco después, el de Honda añadió que en las frenadas grandes el dolor es casi "incontrolable".

"Por eso estoy bastante contento con el resultado de hoy; me esperaba estar a dos o tres segundos, ha sido toda una sorpresa", resumió el piloto local. Sin embargo, que vaya a aguantar la carrera es harina de otro costal, y admite tener serias dudas.

"Hoy ha sido un entreno de una hora y cuarto, pero hemos hecho salidas cortas. Lo bueno es que hemos ido mejorando, pero la duda sigue ahí. Ahora mismo no me siento del todo cómodo de cara a la carrera. Esta pista es muy física, y no sé si podré mantener el ritmo todas las vueltas".

Nakagami tendrá que someterse a una nueva revisión médica antes de la clasificación, en la que se decidirá si puede continuar con su participación en Motegi o, por contra, es mejor que se baje de la RC213V.