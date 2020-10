"No puedo reemplazar a Rossi en Yamaha", dice Quartararo

El pasado fin de semana se confirmó el acuerdo por un año de Valentino Rossi con el Petronas Yamaha, por lo que correrá en la actual plaza de Fabio Quartararo en el equipo malasio.

Yamaha fichó en invierno al francés para su equipo oficial a partir de 2021 a raíz del gran interés de Ducati por el mejor rookie de 2019, alterando el plan original de Rossi de ver su rendimiento en las primeras carreras antes de tomar una decisión sobre su futuro. Quartararo formará pareja con Maverick Viñales hasta 2022.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Quartararo señaló que estaba contento de que Yamaha hubiera confiado en él para su futuro en enero, pero cree que nadie puede ocupar el lugar de Rossi.

"Me sorprendió bastante, porque tomamos la decisión bastante rápido a principios de año, incluso a finales del año pasado", respondió Quartararo cuando se le preguntó si el hecho de que Yamaha hubiera apostado por él antes que por Rossi era un estímulo para su confianza.

"Fue bien. Estoy muy contento de que Yamaha confíe en mí para los dos próximos años en su equipo. Tenemos que seguir centrándonos en este año para estar en condiciones de afrontar cada gran premio".

"Será extraño tener la moto de Vale, no el lugar, la moto. No puedo reemplazarle porque Valentino es Valentino. Cogeré su moto, pero será una moto nueva. Pero no voy a ocupar su lugar. Su lugar seguirá ahí porque ha hecho historia con Yamaha. Creo que llevan cerca de 10 años juntos. Para mí, el lugar de Valentino nadie puede ocuparlo y yo sólo voy a coger su moto. Su lugar estará allí para siempre".

El próximo año, Rossi contará con apoyo total de la fábrica e igualdad de material con Quartararo y Viñales.

Aunque trató de que todo su actual grupo técnico le acompañara desde el equipo oficial, finalmente sólo podrá contar con el jefe de ingenieros, David Muñoz, el analista de datos, Matteo Flamigni, y el coach, Idalio Gavira.

El contrato de Rossi es sólo por un año, en lugar del 1+1 que pidió originalmente. El jefe de Yamaha, Lin Jarvis explicó el fin de semana pasado que esto fue por un "tecnicismo", ya que la marca japonesa no tiene contrato con MotoGP, ni Petronas más allá de 2021.

Quartararo lidera la clasificación del mundial por ocho puntos después de conseguir su tercera victoria del año el pasado fin de semana en Catalunya, mientras que Rossi admitió que sus opciones de título están "acabadas" después de que una caída marchando segundo le dejara a 50 puntos.