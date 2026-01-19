La pelota está en el tejado de los campeones. Tras el inicio de la semana pasada de la ronda de presentaciones, esta mañana los ojos de los aficionados a MotoGP estaban puestos en Madonna di Campiglio, donde Ducati ha desvelado las formas de la Desmosedici GP26, el arma con la que intentará conseguir el quinto título consecutivo entre los pilotos y el séptimo entre los constructores, además de defender la Triple Corona firmada en 2025, la tercera de su historia.

Esto ya es de por sí un objetivo importante, pero lo es aún más porque este es el año del centenario de la casa de Borgo Panigale, por lo que confirmarse en el trono mundial se convierte en algo casi imperativo. Y esto se ve claramente en las motos, ya que se ha preparado una nueva decoración que hace referencia a la historia de la marca y un tono de rojo diferente, más oscuro, que el director general Claudio Domenicali ha definido como «Rojo centenario». La otra novedad es la presencia de dos franjas blancas que se pueden ver en el carenado, el depósito y el colín, pero también en la parte lateral del carenado y el guardabarros. Un diseño similar al que ya se había visto en la Desmosedici GP hasta 2018.

Pero también es innegable que los hombres de la Rossa parten como favoritos, no solo por la ventaja técnica mostrada en las últimas temporadas, sino porque al manillar volverán aestar y Marc Márquez. También para el campeón de Cervera es un año muy importante, porque su objetivo es escribir una página en la historia de este deporte. Ya lo hizo el año pasado, volviendo al trono seis años después de su anterior título, una hazaña que nadie había conseguido nunca en la categoría reina. Y que tuvo aún más relevancia porque puso fin al calvario que comenzó con la grave lesión de Jerez en 2020.

Pero este año, el #93 puede ir más allá, porque irá a la caza del décimo título. Lo que ha sido en cierto modo la ballena blanca de la última parte de la carrera de Valentino Rossi, que sin embargo nunca ha conseguido capturarla. Para él, por tanto, es una gran oportunidad de superar a quien primero fue su mito y luego se convirtió en su meme tras el controvertido final de la temporada 2015.

Primero tendrá que recuperarse de la lesión en el hombro derecho que sufrió en Indonesia y de la correspondiente operación quirúrgica, cuando afortunadamente ya había archivado el campeonato mundial. Una parada que se produjo a cinco carreras del final, sin la cual quizás podría haber superado las 11 victorias dominicales y las 14 en los sprints que ya han convertido su 2025 en un auténtico dominio indiscutible.

Ducati GP26 Foto de: Ducati Corse

«El 2025 ha sido un momento clave en mi vida y en mi carrera. Un reto contra todas las dificultades, para demostrarme a mí mismo, ante todo, que era capaz de volver a ganar. No presto mucha atención a los números y los récords, pero 2026 representa igualmente un nuevo reto. Reiterar el éxito será aún más difícil, pero tenemos a nuestro favor la posibilidad de aprovechar al máximo el paquete de la Desmosedici GP, que es la más competitiva, fiable y . Recuperar la confianza al volante después de la lesión es el primer objetivo, y luego dar espectáculo en la pista con el Ducati Lenovo Team, cuyos colores intentaré honrar al máximo de mis posibilidades también este año. En los primeros entrenamientos con la moto, las sensaciones han sido más que positivas, pero en Malasia será la primera prueba de fuego de cara a la temporada», ha dicho Márquez.

Por otro lado, Pecco Bagnaia tiene que redimirse de una temporada que, como mínimo, ha estado por debajo de las expectativas. Después de terminar siempre entre los dos primeros puestos en los cuatro años anteriores, con la guinda de los dos títulos en 2022 y 2023, el piamontés se topó con una GP25 que no se adaptaba en absoluto a sus características y el resultado fue una temporada para olvidar en gran parte, que le llevó a terminar incluso en quinta posición, con el único sobresalto del magnífico doblete conseguido en Japón.

Por ello, el trabajo que realice en los cinco días de pruebas de pretemporada será fundamental para él, ya que fue precisamente en esta fase cuando su 2025 se complicó, al no ser capaz el tres veces campeón del mundo de elegir el paquete técnico más adecuado a sus necesidades. Por lo tanto, su esperanza es que la GP26 sea una moto más predecible en la parte delantera que su antecesora, partiendo de la positiva respuesta obtenida en su primera salida, durante los tests de noviembre en Valencia.

«Dejo atrás un año difícil, pero que me ha enseñado mucho y ha hecho crecer aún más mis ganas de volver a la pista lo antes posible con la nueva Desmosedici GP. Ha sido importante llegar hasta el final, sin rendirse, afrontar cada situación y, e , aprovechar cada experiencia. La temporada 2026 tendrá un valor especial: una nueva oportunidad para demostrar todo nuestro potencial en el año en que se celebra el centenario de Ducati y con una decoración realmente impactante. No puedo más que contar las horas que me separan de la primera prueba, y est , estoy muy contento de volver a encontrarme con todo el Ducati Lenovo Team y de volver a trabajar con el equipo para estar entre los protagonistas y divertirnos», añadió Bagnaia.

Técnicamente, es de suponer que, sobre todo desde el punto de vista aerodinámico, la GP26 que veremos al final de las pruebas será bastante diferente de la que hemos visto hoy en el escenario de Madonna di Campiglio. El departamento técnico dirigido por Gigi Dall'Igna ya nos tiene acostumbrados a no descubrir todas sus cartas de inmediato, también porque los días de pruebas servirán precisamente para definir el paquete definitivo para lo que será el último baile de las motos de 1000 cc antes del cambio normativo previsto para 2027, con el paso a motores de 850 cc, la reducción de la aerodinámica y la prohibición de los bajadores.