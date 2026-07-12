Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

MotoGP GP de Alemania

Ai Ogura ya se ve como un "verdadero" candidato al título de MotoGP en 2026

El piloto de Trackhouse se da un 10/10 por la primera mitad de la temporada y está preparado para luchar por el título en la segunda.

Richard Asher
Publicado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura se ha declarado un auténtico aspirante al campeonato de MotoGP tras situarse segundo en la tabla de puntos con el segundo puesto en el Gran Premio de Alemania.

El japonés ha alcanzado realmente la madurez en su segundo año como piloto de MotoGP, con el resultado en Sachsenring como su quinto final consecutivo entre los cuatro primeros. El punto culminante de esa racha, que se remonta al Gran Premio de Italia en mayo, fue su primera victoria en Assen en la ronda anterior.

El segundo puesto en Alemania ayudó al piloto de Trackhouse Aprilia a pasar del cuarto lugar en el campeonato al segundo, a 14 puntos de Jorge Martín, del equipo oficial Aprilia. De forma alentadora para el campeón del mundo de Moto2 de 2024, el nivel de rendimiento de Martín está actualmente por debajo del de Ogura.

Preguntado después de la carrera si era un verdadero aspirante al campeonato, el siempre franco Ogura respondió: "Quiero decir, sí, seguro. Estamos en una buena posición en el campeonato y en las últimas tres carreras pudimos ser realmente fuertes. Así que sí, nuestro objetivo va a ser seguir trabajando así."

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mucho más conversador de lo que había estado en su rueda de prensa monosilábica del jueves, Ogura también ofreció una valoración confiada de su rendimiento personal durante la primera mitad de 2026: "Puedo valorar mi primera mitad de temporada muy alto. Quiero decir, 10 de 10. No esperaba ser tan fuerte este año."

Ogura, sin embargo, sigue siendo cauteloso con la oposición de cara a la segunda mitad de la temporada.

"Sabes, las condiciones cambian y los chicos que van rápido en [un determinado] circuito cambian y es realmente difícil gestionar toda esta situación, creo", dijo. "Así que sí, nuestro trabajo va a ser hacer lo mismo cada vez y ver dónde podemos terminar."

El piloto de 25 años espera pasar sus vacaciones de verano en un entorno mucho más tranquilo que un paddock de MotoGP, lo que debería ayudarle a reiniciarse para la batalla que viene.

"No lo sé, montar y pescar probablemente", respondió cuando le preguntaron por sus planes para el parón. "El objetivo va a ser intentar volver lo más neutral posible."

También lee:

GP de Alemania en fotos - Domingo

Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Luca Marini, Honda HRC; Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Jack Miller, Pramac Racing

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

VR46 Racing Team Ducati

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Equipo Ducati Ducati

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Gresini Racing Ducati

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Alex Márquez, Gresini Racing

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Pramac Racing Yamaha

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Yamaha

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Pista de boxes

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Los aficionados se reunieron junto a la pista

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Marc Márquez, Ducati Team, Álex Márquez, Gresini Racing

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3; Diogo Moreira, Team LCR Honda

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Salida de la carrera

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Los aficionados se reunieron junto a la pista

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de Dorna Sports

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Las chicas del stand de Monster Energy

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Joan Mir, Honda HRC

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Márquez, Ducati Team, Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Marc Márquez, Ducati Team

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

Marc Márquez, Ducati Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing, Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP de Alemania de MotoGP - Domingo, en fotos

MotoGP
50

 

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Di Giannantonio sorprendido por su caída: "Una fotocopia exacta de la vuelta anterior"

Comentarios destacados
Más de
Richard Asher

Marc Márquez revela sus planes para el receso de verano de MotoGP tras ganar en Alemania

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Marc Márquez revela sus planes para el receso de verano de MotoGP tras ganar en Alemania

El veredicto de los pilotos de MotoGP al estrenar la nueva parrilla en Sachsenring

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
El veredicto de los pilotos de MotoGP al estrenar la nueva parrilla en Sachsenring

Aprilia brinda un necesario respaldo a Marco Bezzecchi tras su lesión en Alemania

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Aprilia brinda un necesario respaldo a Marco Bezzecchi tras su lesión en Alemania

Últimas noticias

Ai Ogura ya se ve como un "verdadero" candidato al título de MotoGP en 2026

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Alemania
Ai Ogura ya se ve como un "verdadero" candidato al título de MotoGP en 2026

Di Giannantonio sorprendido por su caída: "Una fotocopia exacta de la vuelta anterior"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Alemania
Di Giannantonio sorprendido por su caída: "Una fotocopia exacta de la vuelta anterior"

Todos los resultados del GP de Alemania de MotoGP 2026

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Alemania
Todos los resultados del GP de Alemania de MotoGP 2026

James Vowles apunta a un reseteo de Williams para el GP de Bélgica de F1: "Volver con fuerza"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
James Vowles apunta a un reseteo de Williams para el GP de Bélgica de F1: "Volver con fuerza"