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Crónica de prácticas
MotoGP GP de República Checa

Ogura baja el récord de Brno y lidera el viernes de MotoGP en República Checa

Ai Ogura marcó el mejor tiempo del día en Brno, batiendo de paso el récord del circuito.

Léna Buffa
Editado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

La ola de calor que afecta a Europa se hace sentir en Brno, donde el termómetro superaba los 30°C en el momento en que se abrió el pitlane para dar inicio a la segunda sesión de entrenamientos del fin de semana. Nada que empuje a los pilotos a quedarse en la sombra: todos saltaron a pista para aprovechar la hora de rodaje que se les ofrecía y afinar su preparación para el Gran Premio.

Primero fue Marco Bezzecchi quien destacó. El líder del campeonato fue el primero en mejorar el tiempo de referencia establecido esta mañana por Marc Márquez, colocándose en cabeza con una marca de 1'30"080.

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Mientras tanto, el campeón vigente se cayó al cabo de diez minutos, atrapado en la curva 11, una curva a izquierdas donde su rueda delantera cedió a mitad de curva. Se levantó sin problemas y pudo continuar su sesión, pero este percance indudablemente lo ralentizó en su programa y durante mucho tiempo se le vio entre las últimas posiciones del top 10.

 

En cuanto a los tiempos, la situación evolucionó al acercarse la mitad de la sesión, primero con las mejoras sucesivas de Pedro Acosta, Raúl Fernández y Ai Ogura, antes de que Marco Bezzecchi sacara lo mejor de sí. Con neumáticos medio y blando en su Aprilia, el italiano fue por el nuevo récord absoluto de la pista con 1'52"275.

Contra todo pronóstico, quien más se acercó a esa actuación antes de entrar en la fase de time attack fue Maverick Viñales. Bien encaminado en su fin de semana, el español fue progresando en la jerarquía hasta colocarse en segunda posición a tres décimas de Bezzecchi.

Una mejoría muy ligera colocó después a Pedro Acosta en lo más alto de la clasificación antes de que un problema técnico lo obligara a regresar al box, dando su KTM la impresión de haberse apagado en plena curva.

Eso dejaba una oportunidad, y Marc Márquez se lanzó a por ella con mucho gusto. Olvidado el pequeño contratiempo del inicio de la sesión, el español se convirtió en el primero en completar una vuelta a Brno en 1'51. Davide Tardozzi pareció intentar calmar a su piloto, un consejo loable pero no tan fácil de escuchar para el español, picado por las mejoras llegadas de la competencia.

Marc Márquez, sin embargo, dejó escapar la primera posición. En el espacio de un puñado de minutos, vimos a Fabio Di Giannantonio mejorar el récord en 0"046, luego al clan Aprilia golpear fuerte de nuevo, con Marco Bezzecchi marcando un tiempo de 1'51"826 y finalmente Ai Ogura alcanzando 1'51"735.

Ese sería el tiempo final de esta sesión. Una caída de Joan Mir en la curva 7 hizo salir las banderas amarillas, provocando anulaciones de tiempo para los pilotos de Trackhouse, Di Giannantonio y Jack Miller, y nadie más estuvo en condiciones de batir la referencia.

Ogura termina esta sesión por delante de Bezzecchi y Di Giannantonio. Luego viene un Pecco Bagnaia en mejor forma, al parecer, que logra superar a Marc Márquez por un pelo. El top 10 se completa con Acosta, Mir, Diogo Moreira, Fermín Aldeguer y Raul Fernandez, todos clasificados directamente para la Q2.

A Jorge Martin le faltaron solo 11 milésimas para obtener su billete, lo que le obligará a disputar la Q1 mañana para clasificarse. Se enfrentará en particular a Viñales, capaz de grandes cosas hoy pero que finalmente retrocedió.

Sorprendente segundo esta mañana, Fabio Quartararo se clasifica 14º. A pesar de una mejora de su tiempo con respecto a los EL1, el francés sufre el hecho de que el nivel ha subido considerablemente esta tarde. Está rodeado por Luca Marini y el retornado Álex Márquez, que efectivamente continúa su fin de semana y no desmerece.

MotoGP - GP de la República Checa - Práctica

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

1'51.735

   174.079  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 23

+0.091

1'51.826

 0.091 173.938  
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 18

+0.207

1'51.942

 0.116 173.757  
4 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 21

+0.248

1'51.983

 0.041 173.694  
5 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 21

+0.253

1'51.988

 0.005 173.686  
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 18

+0.493

1'52.228

 0.240 173.315  
7 Spain J. Mir Honda 36 Honda 19

+0.518

1'52.253

 0.025 173.276  
8 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 18

+0.580

1'52.315

 0.062 173.180  
9 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 19

+0.585

1'52.320

 0.005 173.173  
10 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 18

+0.619

1'52.354

 0.034 173.120  
11 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 21

+0.630

1'52.365

 0.011 173.103  
12 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 21

+0.657

1'52.392

 0.027 173.062  
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 21

+0.689

1'52.424

 0.032 173.012  
14 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 23

+0.798

1'52.533

 0.109 172.845  
15 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 19

+0.821

1'52.556

 0.023 172.809  
16 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 19

+0.826

1'52.561

 0.005 172.802  
17 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 22

+0.841

1'52.576

 0.015 172.779  
18 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 22

+0.848

1'52.583

 0.007 172.768  
19 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 20

+0.864

1'52.599

 0.016 172.743  
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 19

+1.285

1'53.020

 0.421 172.100  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 18

+1.663

1'53.398

 0.378 171.526  
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 19

+2.112

1'53.847

 0.449 170.850  
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