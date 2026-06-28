Ogura consigue su primera victoria en MotoGP en Assen; fuerte caída para Bezzecchi

Como en la carrera sprint del sábado, las temperaturas, que se esperaban muy altas, habían bajado ligeramente respecto al inicio del fin de semana para esta carrera principal. Así, había 30°C en el aire y 43°C en la pista, mientras que el cielo sobre el circuito de Assen se mostraba algo amenazante.

De nuevo era Jorge Martín quien tomaba la salida al frente del pelotón, por delante de Ai Ogura y Marco Bezzecchi. Algunos pilotos habían optado por el neumático blando trasero, en particular los cuatro pilotos de Honda, así como los hermanos Márquez. El resto de la parrilla iba con el medio.

En la salida, como la víspera, volvió a ser Ai Ogura quien tomó el mando de la carrera en la primera curva, pero Martín recuperó inmediatamente lo que era suyo. Marco Bezzecchi, por su parte, perdió dos posiciones, superado en particular por Marc Márquez.

Raúl Fernández y Ai Ogura protagonizaron una bonita lucha y, mientras el español adelantaba a su compañero de equipo, Marc Márquez aprovechó para hacerse provisionalmente con la tercera plaza. Ogura fue el gran perdedor de este intercambio, retrocediendo hasta la quinta posición antes de recuperar inmediatamente la ventaja sobre Pecco Bagnaia.

En la tercera vuelta, Marco Bezzecchi perdió el tren delantero en la curva 15 y sufrió una fuerte caída, dando varias vueltas de campana en la grava. Consciente, fue trasladado al centro médico.

Delante, Martín ya había abierto una brecha de siete décimas sobre Raúl Fernández, que se acercaba progresivamente. El piloto de Trackhouse contaba a su vez con más de dos segundos de ventaja sobre Marc Márquez. En ese momento, Ogura recuperaba provisionalmente la tercera plaza. Pedro Acosta, autor de una excelente salida, adelantaba a las dos Ducati oficiales, aunque Marc Márquez no se dejaba hacer.

En la séptima vuelta, Raúl Fernández ya había alcanzado a Jorge Martín y preparaba un primer ataque. Al pie del podio, las Ducati oficiales estaban en lucha con Pedro Acosta. El español cometía un error y dejaba pasar a las dos Desmosedici. La pelea enfrentaba ahora a Marc Márquez con Pecco Bagnaia.

Al mismo tiempo, el italiano tomaba la delantera sobre su compañero con autoridad, mientras Franco Morbidelli cometía un error. Las tres Aprilia de cabeza, en su propio mundo, ya contaban con más de cinco segundos de ventaja. Raúl Fernández esperaba pacientemente, al no conseguir encontrar el hueco sobre Martín.

Festival de abandonos

En la vuelta 13, Pedro Acosta volvía a ralentizarse. Parecía una vez más víctima de un problema técnico en su KTM, cayendo en la clasificación antes de abandonar. Unos instantes más tarde, era el turno de Pecco Bagnaia de encontrarse con un problema en su Ducati y retirarse de la carrera. Al mismo tiempo, Toprak Razgatlioglu también abandonaba.

Raúl Fernández encontraba por fin el hueco sobre Jorge Martín, y Ai Ogura también aprovechaba para adelantar al español. Tras estos numerosos abandonos, el top 10 en la vuelta 19 estaba compuesto por Fernández, Ogura, Martín, Marc Márquez, Di Giannantonio, Álex Márquez, Bastianini, Quartararo, Binder y Rins.

Las dos Aprilia Trackhouse ya habían abierto una brecha sobre Jorge Martín. Detrás, Fabio Di Giannantonio presionaba a Marc Márquez en la lucha por la cuarta plaza.

A seis vueltas del final, Ogura tomaba la delantera sobre su compañero de equipo y estaba a solo unas vueltas de su primera victoria en MotoGP. Detrás, Di Giannantonio intentaba superar a Marc Márquez, pero el español resistía. Los dos pilotos cortaban la última chicane, obligando a Márquez a ceder una posición a su hermano Álex. El incidente fue puesto bajo investigación por la dirección de carrera.

Enea Bastianini alcanzaba a su vez a Marc Márquez. Los dos pilotos libraban una bonita batalla, finalmente ganada por el español. Al mismo tiempo, Fabio Di Giannantonio recibía una long lap por su incidente con Marc Márquez. Tras cumplir su penalización, el italiano regresaba precisamente entre Bastianini y Márquez.

Di Giannantonio volvía inmediatamente al ataque. Sacando mucho los codos, primero superaba a Marc Márquez, antes de hacer lo mismo unas curvas más tarde frente a Álex Márquez para hacerse con la cuarta plaza.

Delante, Ai Ogura cruzaba finalmente la línea de meta como vencedor, logrando su primer triunfo en MotoGP ya en su segunda temporada en la categoría. También se convertía en el primer piloto japonés en imponerse en la categoría reina desde Makoto Tamada en el GP de Japón de 2004. Gracias a su segunda posición, Raúl Fernández daba un nuevo doblete a Trackhouse, mientras que Jorge Martín completaba el podio.

Inicialmente sexto, Marc Marquez perdió una posición por haber superado los límites de pista en la última vuelta.

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