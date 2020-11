Oliveira: No sé cuánto me ayudó conocer el circuito para ganar

El Circuito de Portimao se estrenaba en MotoGP y piloto portugués aprovechó su experiencia desde el inicio liderando el primer libre. El sábado puso los cimientos para la carrera consiguiendo la pole, y el domingo nadie le pudo echar el guante.

Oliveira hizo una salida impecable y lideró todas y cada una de las 25 vueltas, cruzando la meta con más de tres segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, Jack Miller.

"No pensaba que pudiera ganar con tanto margen. No ha sido una carrera fácil. Con el bajón de los neumáticos creía que iba a ser más difícil. Hacía un poco más de viento. Se notó para hacer mis líneas más difícil. Lo hemos logrado", dijo Oliveira tras la carrera.

El piloto de Pragal cierra su segundo año en MotoGP con dos triunfos y en la novena posición del campeonato, antes de dar el salto al equipo oficial de KTM en 2021.

"Dos victorias, me gustaría haber hecho más podios. Tengo que quedarme contento. Pol [Espargaró] ha sido más fuerte en algunas carreras. Ha podido estar más regularmente en el podio. He terminado algunas con el sabor de que podría haber hecho algo más. Tengo quedarme contento y aprender de esta temporada para mejorar el año que viene", apunta.

Mientras en su primer triunfo en el Gran Premio de Estiria se aprovechó de la gresca que tuvieron Pol y Miller, en esta ocasión ha dominado de principio a fin sin que nadie le hiciera sombra.

"He tenido emociones diferentes, porque en Austria fue un adelantamiento en la última curva. No ha habido pelea. Era cuestión de gestionar las emociones durante la carrera. No quería mirar la pizarra en las primeras vueltas. Quería hacer mi ritmo y mi trazada y ver si alguien se metía. Cogí un segundo y medio y a partir de ahí llegué a las últimas 10 vueltas con una buena ventaja que gestionar", explicó.

El #88 partía con cierta ventaja sobre el resto de pilotos por su experiencia rodando en esta pista.

"Estoy de acuerdo en que tenía un conocimiento diferente, sobre todo con este viento. No sé hasta qué punto me ha dado ventaja. Tuvimos mucho tiempo el viernes y la moto es distinta a la superbike. No sé el grado de contribución. Franco [Morbidelli] ya compitió y está en el podio, pero Jack [Miller] solo había dado dos vueltas y también está", recordó.

Miguel no corría en casa desde la última vez que MotoGP visitó Portugal en 2012, entonces en el Circuito de Estoril. Sin duda, un fin de semana especial para él.

"Ha sido un Gran Premio normal de puesta a punto. Era especial por ser de casa para mí, el equipo se tomó de forma personal ayudarme. Les podía ayudar con información en el FP1. Ha contribuido toda la estructura de KTM. Todos son importantes en este engranaje", zanjó.

Las mejores imágenes de la victoria de Miguel Oliveira en el Gran Premio de Portugal