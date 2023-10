Oliveira confirma el "acercamiento" de Honda para sustituir a Márquez

Honda anunció la semana pasada que había llegado a un acuerdo mutuo con Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, para rescindir su contrato actual al final de la temporada 2023.

Márquez se trasladará a Gresini Ducati, según se anunció el jueves por la mañana, para tratar de volver a luchar por las primeras posiciones después de haber sufrido inmensamente en una moto Honda poco competitiva esta temporada.

El martes, Motorsport.com reveló que el ex piloto de KTM, actual corredor de RNF Aprilia y ganador de cinco grandes premios, Miguel Oliveira, es la opción preferida de Honda para sustituir a Márquez.

"Creo que esta temporada hemos visto muchas cosas sin precedentes", dijo Oliveira el jueves en la previa del Gran Premio de Indonesia.

"Hemos visto a pilotos con contratos ser enviados a su casa, hemos visto a pilotos romper contratos e irse a otros lugares".

"Así que todo es posible. Es cierto que es un placer ser considerado por otro fabricante tan grande como Honda, especialmente cuando es un asiento de fábrica lo que se ofrece. Eso es todo".

"Como te he dicho, no tengo en mente cambiar. Pero no hay nada sobre la mesa. Sólo hay un acercamiento, pero nada concreto".

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Se cree que Oliveira tiene una cláusula en su actual contrato con Aprilia que establece que puede irse a finales de 2023 si un equipo de fábrica le ofrece un asiento.

El consejero delegado de Aprilia, Massimo Rivola, negó esto a principios de semana, declarando al medio italiano GPOne que "en lo que respecta a Aprilia, tenemos contratos firmados, así que dejen de molestarnos. Los contratos deben ser blindados".

Oliveira esquivó el jueves las preguntas sobre si hay cláusula de su contrato que establece que puede marcharse antes de tiempo si un equipo de fábrica le ofrece un asiento.

"Es cierto que Aprilia tiene derecho a ofrecerme un asiento de fábrica para 2025 y 2026, no para el 2024", fue todo lo que dijo al respecto.

Oliveira ocupa actualmente la 13º posición en el campeonato de cara al GP de Indonesia de este fin de semana.