Oliveira: "Parece que para KTM no soy digno de estar en el equipo oficial"

KTM sorprendió en las últimas horas con un anuncio absolutamente inesperado: la promoción del aún piloto de Moto2 Brad Binder al equipo oficial para 2020, contratando al español de 19 años Iker Lecuona para la estructura satélite Tech3.

KTM comunicó el fichaje de Binder para el equipo Tech3 el pasado mes de julio, antes de que Johann Zarco decidiera cortar el contrato a final de año y, posteriormente, la fábrica austriaca lo bajara de la moto en Aragón.

Eso creó un espacio en el equipo oficial, única moto libre para 2020, que parecía destinada al probador Mika Kallio o, también había sonado con fuerza, para el portugués del Tech3 Miguel Oliveira, que este jueves mostró su enojo por haber pasado por delante de él un rookie como Binder.

“En Misano hablé con KTM, me dijeron que iba a quedar un asiento libre en el equipo de fábrica y que estaban pensando en Kallio para ese puesto”, explicaba Oliveira.

“Les dije que si era Kallio, para mí estaba bien. Es el probador del equipo y tiene una buena relación, no tenía sentido hacer un cambio. Pero haber elegido a un novato, a un chico de mi misma edad, me hace sentir como si no fuera suficientemente digno para estar en el equipo oficial. Pero es su decisión y la respeto, para mí no cambia nada, voy a dar lo máximo como siempre”, valoró.

Oliveira dijo que el fabricante no lo mantuvo al tanto de la maniobra.

“No me dieron explicaciones. De hecho, cuando lo supe, hablé con Mike [Leitner] y le expliqué como me sentía al respecto, pero no cambió nada, así que claramente habían tomado su decisión y sólo me pedían mi opinión para perder el tiempo”.

Al parecer, la decisión se tomó en Japón: “Yo me enteré el viernes en Motegi”.

La sensación es de gran frustración para el portugués.

“No quiero hablar demasiado de todo esto, solo quiero centrarme en mi trabajo con el Tech3, un equipo en el que me siento muy bien”.

Oliveira lleva muchos años en la órbita de KTM, una relación que ahora se tambalea.

“Hay que ver qué depara el futuro. Mi compromiso sigue siendo el mismo con mi equipo (Tech3). Sobre el futuro a largo plazo no tengo ni idea que puede pasar”.

Pese al enojo, Oliveira siempre ha sido un piloto ‘de fábrica’ de KTM, muy involucrado desde joven en las otras categorías, y su paso al equipo oficial hubiera tenido más lógica.

“La cuestión es que cuando te ofrecen un asiento oficial entran otras muchas cosas en juego, una moto de fábrica y estar más involucrado en el desarrollo de las piezas, puedes probar más cosas, y yo con un año de experiencia en MotoGP quizá tenía más sentido, pero en eso no hemos estado de acuerdo. No hay nada que pueda hacer, solo respetar la decisión”.

En 2020 Oliveira compartirá el box del KTM Tech3 con el joven español Iker Lecuona, otra decisión que tampoco entiende.

“Creo que básicamente ha sido un fichaje precipitado. Seguramente es un piloto rápido en Moto2, lo ha demostrado un par de veces, pero creo que ha sido algo forzado. Nunca fue el plan ideal de KTM ni para todo el proyecto. Se ha hecho por hacerse y quizá sea la sorpresa positiva de la temporada, ya veremos”, cerró un enojado Oliveira.

Con información adicional de Oriol Puigdemont