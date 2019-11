Oliveira, con un hombro lesionado, podría estar tres meses de baja

El portugués protagonizó una dura caída en la práctica 4 de Australia, lo que provocó la bandera negra que suspendió la actividad en pista por la inseguridad para los pilotos que causaba el fuerte viento reinante en Phillip Island.

Fruto de esa caída, Oliveira se lesionó ambas manos y no pudo tomar parte en la clasificación y la carrera que se disputó el día siguiente, domingo.

Tras llegar a Sepang, el piloto del Tech3 KTM pasó revisión médica este jueves, y aunque todavía seguía con hematomas y una fuerte hinchazón en las manos, fue declarado apto para salir a pista.

Oliveira rodó en la FP1, pero a poco menos de 20 minutos de iniciarse la sesión, decidió bajarse de la moto y dar por concluido el fin de semana y, posiblemente, la temporada.

El piloto, además del problema en las manos, se queja de un fuerte dolor en el hombro derecho, fruto de una lesión que arrastra desde Silverstone, cuando se cayó embestido por Johann Zarco, entonces en el equipo KTM.

A falta de confirmar el diagnostico definitivo, el luso sufre una fuerte distensión en los ligamentos del hombro, una lesión que podría obligarlo a pasar por el quirófano ya que es similar a la que sufría Takaaki Nakagami, quien fue intervenido esta misma semana.

“No sé si voy a tener que pasar por el quirófano, tenemos que aclarar esa cuestión con el equipo médico, hay que entender cuál es la condición actual de la lesión”, dijo Oliveira este viernes.

“Ahora mismo, si la cirugía es el tratamiento correcto para solucionar lo que tengo, estaríamos hablando de tres meses de recuperación, por lo que sería duda para llegar a tiempo a los test de pretemporada”, que se celebran en febrero próximo en este mismo circuito de Sepang.

“Obviamente, tanto para el equipo como para mí, el objetivo es no comprometer el inicio de la pretemporada. Tenemos una moto muy competitiva, y queremos hacer el máximo con ella. No puedo decir nada hasta que tenga un diagnóstico, lo único que puedo hacer es esperar que no sea nada y pueda seguir pilotando”, añadió.

La cirugía en el hombro siempre requiere de un largo proceso de rehabilitación, por lo que Miguel tratará de evitarla dentro de lo posible.

“Es difícil decir si voy a necesitar pasar por el quirófano. Nunca tuve una lesión como esta. Me he roto huesos, pero una fractura sabes que se suelda, sabes el tiempo que te llevará recuperarte y estar listo. Pero nunca he tenido una lesión en los tendones, especialmente en el hombro”.

“Fue bastante extraño para mí volver a subirme a la moto tras el accidente, no he podido pilotar como quería en ningún momento. Eso te hace querer saber cuál es la solución correcta. Pero obviamente no queremos comprometer la pretemporada”.

La lesión en el hombro se ha visto agravada por la caída en Australia y la falta de fuerza en las manos.

“Es difícil de decir, es una especie de efecto dominó. Si no tienes suficiente estabilidad en el hombro empiezas a compensarlo con el antebrazo, luego con la espalda. Algo no va bien y por efecto dominó falla el resto”, explicó el #88.

Lo que está claro es que si la cirugía es la solución, hay que tomar una decisión lo antes posible para tratar de llegar recuperado a los test de pretemporada de febrero.

“Sí, básicamente debemos saberlo lo antes posible, ese es el objetivo. En una recuperación que puede ser tan larga, a veces dos o tres semanas pueden marcar la diferencia, y este es el caso”, zanjó el portugués que debuta esta temporada en MotoGP con el equipo satélite de KTM.