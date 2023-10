Oliveira explica por qué perdió un top 6 en Motegi

El piloto del RNF Aprilia ha destacado en Motegi en condiciones de mojado, remontando desde la 16º posición de la parrilla hasta situarse cuarto en un momento dado después de entrar en boxes para tomar su moto calzada con neumáticos de lluvia.

El piloto portugués luego perdió terreno, pero aún rodaba sexto cuando misteriosamente entró en boxes al final de la vuelta 12 de 24, cayendo a la cola del orden.

Cuando la carrera fue detenida con bandera roja en la vuelta 13 debido al empeoramiento de las condiciones, a Oliveira no se le permitió recuperar su posición y finalmente fue clasificado 18º cuando la carrera fue dada por finalizada tras un intento de reanudación.

Después del gran premio, Oliveira admitió que optó por ir a los boxes porque "no podía ver nada" en medio del abundante spray.

"La verdad es que iba bien", dijo. "Me sentía competitivo y con más lluvia aún mejor. La moto se comportaba bien. Pero tres vueltas antes de retirarme empecé a tener problemas para ver".

"No veía nada, ni siquiera podía ver dónde iba a poner las ruedas. Había mucha agua, me decía a mí mismo que no abandonara y que mantuviera la calma, pero entré una vuelta antes de tiempo".

"Esto nunca me había pasado antes, pero no podía ver nada: frenando, en las curvas, incluso intentando mantenerme fuera del spray. Fue realmente frustrante".

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

El piloto de Honda Joan Mir experimentó problemas de visibilidad similares debido a un inconveniente con su casco, cayendo de la séptima a una eventual 12º posición.

"Nunca me había pasado, pero de alguna manera hoy ha sido el día", dijo Mir. "No veía nada. Me perdía los puntos de referencia en la frenada".

"Cuando estaba luchando con Jack (Miller), podía ver un poco, pero luego la lluvia aumentó y fue suficiente para mojar completamente por dentro (del casco) y era imposible ver".

"Estoy muy decepcionado. Tenemos que entender por qué ha sucedido esto y ya está. Estoy seguro de que para (el proveedor de cascos) ATV, siempre hacen un gran esfuerzo para evitar esto, así que juntos vamos a averiguar por qué sucedió."

Fernández califica de "broma" la penalización por vuelta larga

Raúl Fernández, compañero de Oliveira en el equipo RNF, se mostró indignado por su penalización de vuelta larga tras terminar noveno en la carrera acortada.

El español ha sido penalizado por no pasar por el lado correcto del marcador que divide cada box en el pitlane cuando ha entrado a cambiar a su moto junto con la mayoría de los pilotos al final de la primera vuelta.

"Estoy muy enfadado", dijo Fernández. "Estamos en el mejor campeonato y las reglas que tenemos son una broma, sinceramente. Tenemos que mejorar las jodidas sanciones".

"Matas a otro piloto y te dan un aviso, pero si cierras (aprietas) la trazada y cruzas el pit box antes que el tuyo, te sancionan con una vuelta larga. Para mí es una estupidez".

"Hemos hecho un gran trabajo, estábamos luchando por la sexta posición, pero tenemos que mejorar las penalizaciones. A veces parece que somos niños".

"Puede que mi opinión no cambie nada, pero tengo que decirlo".

