Pablo Nieto defiende a Viñales: "Es un talento excepcional"

El futuro de Maverick Viñales en MotoGP es cada vez más incierto. Ante la muy probable ruptura con KTM y Tech3, una temporada marcada por las lesiones y con apenas plazas disponibles para 2027, el ganador de diez grandes premios de MotoGP parece estar ante el final de su etapa en la categoría reina.

Precisamente Pablo Nieto, jefe del equipo VR46 y compañero de viaje durante muchos años del español, ha explicado ahora con contundencia por qué un piloto con el talento excepcional de Viñales pudo llegar a una situación así.

En una entrevista con Mundo Deportivo, Nieto recuerda la etapa compartida con Viñales, a quien acompañó en 2013 camino del título mundial de Moto3. Para el hijo de la leyenda española del motociclismo Angel Nieto, no hay duda de que el piloto de 31 años se cuenta entre los mayores talentos naturales de su generación.

"Es uno de los pilotos con más talento que he visto en mi vida", dice Nieto. Al mismo tiempo, está convencido de que a Viñales en los dos últimos años le ha faltado sobre todo una cosa: suerte. "Simplemente ha tenido muy mala suerte con sus lesiones".

Nieto: las lesiones pueden cambiarlo todo

Según la valoración de Nieto, MotoGP es un negocio que apenas conoce la paciencia. Quien se pierde carreras y no consigue resultados, desaparece rápidamente del radar.

"Por desgracia, en este deporte y, en realidad, en casi todos los deportes, solo cuenta lo que has mostrado en la última carrera", explica el jefe del equipo VR46. Advierte con especial claridad las consecuencias de pausas prolongadas por lesión: "Si te pierdes carreras por una lesión, la gente aquí se olvida de ti en un día".

Eso es exactamente lo que le habría ocurrido a Viñales. Como la lesión de hombro que sufrió el verano pasado dificultó enormemente su inicio de la temporada 2026 e incluso le obligó a operarse, el español se quedó rezagado precisamente en la fase en la que el mercado de pilotos para 2027 se movía a gran velocidad.

Mientras otros pilotos firmaban sus contratos, Viñales luchaba primero por recuperar su forma física y así quedó rezagado en el mercado de pilotos.

"Prácticamente nadie habla ya de él"

Para Nieto, por tanto, es comprensible por qué Viñales apenas figura ya como candidato serio a un asiento de MotoGP el próximo año: "Prácticamente nadie habla ya de ti, y eso es exactamente lo que podría haberle pasado a él".

No la falta de talento, sino el desafortunado momento de sus lesiones habría llevado a Viñales a esta situación. A ello se suma la relación cada vez más tensa con KTM.

Viñales declaró recientemente en público que había firmado un contrato que había sido "malo para mi confianza" y que más tarde KTM había declarado inválido. En varias entrevistas criticó claramente al fabricante y a Tech3.

Comprensión hacia Viñales y su frustración

Nieto subraya que no ha hablado en profundidad con Viñales sobre su situación. Aun así, el experimentado jefe de equipo puede entender su frustración.

"Si además faltan los resultados y no te sientes cómodo ni con el equipo ni con la moto —es mi valoración personal, porque no he hablado mucho con él sobre ello—, entonces, como él mismo dice, probablemente esté simplemente un poco quemado", supone Nieto.

Esta afirmación coincide con declaraciones del propio español. En Sachsenring habló abiertamente de que se sentía "quemado" y lamentó recibir sobre todo críticas, en lugar de apoyo, precisamente en la fase más difícil de su carrera.

La situación de partida para 2027 parece, en consecuencia, complicada. KTM ya ha reorganizado su equipo oficial, y la mayoría de los demás fabricantes y equipos también han cerrado en gran medida su planificación de pilotos. Solo algunas plazas aisladas se consideran aún abiertas, por lo que las opciones de Viñales se han reducido al mínimo.