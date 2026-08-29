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Resultados
MotoGP GP de Aragón

La parrilla de salida del Gran Premio de Aragón de MotoGP 2026

Marco Bezzecchi logró la pole en el GP de Aragón, por delante del gran favorito, Marc Márquez. Aquí está la parrilla de salida completa.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Jack Miller, Pramac Racing
También lee:

1. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

2. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

 

3. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

4. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

5. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

6. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

7. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

8. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

 

9. France Johann Zarco

Castrol Honda LCR

10. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

11. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

12. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

13. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

14. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

15. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

16. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

17. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

18. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

19. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

20. Spain Pol Espargaró

Red Bull KTM Tech3

 

 

21. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

22. Italy Lorenzo Savadori

Trackhouse MotoGP Team

    

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