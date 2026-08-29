La parrilla de salida del Gran Premio de Aragón de MotoGP 2026
Marco Bezzecchi logró la pole en el GP de Aragón, por delante del gran favorito, Marc Márquez. Aquí está la parrilla de salida completa.
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Aprilia Racing
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2. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
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3. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
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Trackhouse MotoGP Team
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5. Jorge Martín
Aprilia Racing
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6. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
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Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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Ducati Lenovo Team
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9. Johann Zarco
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10. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
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11. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
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Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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13. Jack Miller
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14. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
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15. Joan Mir
Honda HRC Castrol
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16. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
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17. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
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18. Luca Marini
Honda HRC Castrol
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19. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
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20. Pol Espargaró
Red Bull KTM Tech3
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Prima Pramac Yamaha MotoGP
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22. Lorenzo Savadori
Trackhouse MotoGP Team
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