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Resultados
MotoGP GP de Alemania

La parrilla de salida del Gran Premio de Alemania de MotoGP

Marc Márquez, gran especialista de Sachsenring, consiguió la pole position para el GP de Alemania. Así queda la parrilla de salida para la carrera principal, con las sanciones a Franco Morbidelli y Diogo Moreira, además de la baja de Marco Bezzecchi.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team
También lee:

La parrilla de salida de la carrera sprint del GP de Alemania

1. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

2. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

3. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

4. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

5. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

 

6. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

7. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

8. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

9. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

10. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

11. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

 

12. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

13. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

14. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

15. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

16. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

17. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

 

18. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

19. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

20.  Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

 
  • Franco Morbidelli recibió una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida por haber obstaculizado a Pedro Acosta durante los entrenamientos.
  • Diogo Moreira también fue sancionado con tres posiciones en la parrilla por haber obstaculizado a Luca Marini durante los entrenamientos.

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