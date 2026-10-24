MotoGP GP de Australia

La parrilla de salida completa para el MotoGP en Australia con cuatro ausencias por lesión

Encuentra aquí la parrilla de salida completa para el Gran Premio de Australia, que contará con una grilla reducida de 18 motos

Rachit Thukral

Publicado: 24 oct 2026, 12:37

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Solo 18 pilotos tomarán la salida en el Gran Premio de Australia el domingo, cuando MotoGP realice su última visita al icónico circuito de Phillip Island.

En la pole position estará Marc Márquez, de Ducati, quien lidera el campeonato por 10 puntos tras su victoria en la carrera sprint del sábado. El piloto de 33 años dominó la sesión de clasificación en condiciones de lluvia, superando al resto de la parrilla por casi 1,5s.

A su lado largará su hermano Alex Márquez con la Gresini Ducati, mientras que Johann Zarco completará la primera fila para LCR Honda después de llegar desde la Q1.

El héroe local Jack Miller hará su última salida en Phillip Island como piloto de MotoGP desde el cuarto lugar de la parrilla, con una decoración especial amarilla y verde en su Pramac Yamaha.

A continuación estará Pedro Acosta con la KTM oficial, con Fabio di Giannantonio largando sexto después de terminar en el podio en la sprint.

La ofensiva de Aprilia estará encabezada por Marco Bezzecchi en el séptimo lugar. El fabricante con sede en Noale contará con solo dos pilotos el domingo después de que Jorge Martín se fracturara el brazo durante una caída en la sprint y Raúl Fernández, de Trackhouse, agravara su lesión en el dedo durante la práctica del viernes. Ambos fueron declarados no aptos para la carrera, dejando a Bezzecchi y Ai Ogura para competir por Aprilia.

Ogura tomará la salida desde el 10º lugar, detrás de Diogo Moreira, de LCR Honda, y de Enea Bastianini, de Tech3 KTM.

El equipo oficial Honda estará completamente ausente de la carrera del domingo. Joan Mir ni siquiera había comenzado el fin de semana debido a una enfermedad, mientras que un virus limitó a su compañero Luca Marini a solo dos vueltas el viernes. Este último se retiró del resto del GP de Australia, incluida la sprint y la carrera principal, el sábado por la mañana.

Otros dos pilotos titulares estarán ausentes de la carrera, con Fermin Aldeguer (Gresini) y Toprak Razgatlioglu (Pramac) fuera por lesiones sufridas en rondas anteriores. Iker Lecuona y Augusto Fernández actuarán como sus respectivos sustitutos.

También lee:

GP de Australia 2026 - Parrilla de salida completa

pos. piloto # moto Tiempo 1 M. MárquezDucati Team 93 Ducati

1'34.203

2 A. MárquezGresini Racing 73 Ducati

+1.494

1'35.697

3 J. ZarcoTeam LCR 5 Honda

+1.503

1'35.706

4 J. MillerPramac Racing 43 Yamaha

+1.781

1'35.984

5 P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 37 KTM

+2.297

1'36.500

6 F. Di GiannantonioTeam VR46 49 Ducati

+2.303

1'36.506

7 M. BezzecchiAprilia Racing Team 72 Aprilia

+2.317

1'36.520

8 D. MoreiraTeam LCR 11 Honda

+3.681

1'37.884

9 E. BastianiniTech 3 23 KTM

+4.444

1'38.647

10 A. OguraTrackhouse Racing Team 79 Aprilia

+5.186

1'39.389

11 B. BinderRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM

+1.793

1'35.996

12 I. LecuonaGresini Racing 27 Ducati

+2.093

1'36.296

13 M. ViñalesTech 3 12 KTM

+2.484

1'36.687

14 F. BagnaiaDucati Team 63 Ducati

+2.556

1'36.759

15 A. FernandezPramac Racing 47 Yamaha

+2.575

1'36.778

16 A. RinsYamaha Factory Racing 42 Yamaha

+2.708

1'36.911

17 F. QuartararoYamaha Factory Racing 20 Yamaha

+3.037

1'37.240

18 F. MorbidelliTeam VR46 21 Ducati

+3.701

1'37.904

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