Resultados

La parrilla de salida para el GP de Brasil de MotoGP 2026 en Goiania Fabio Di Giannantonio consiguió la pole en el GP de Brasil en Goiania, tanto para la carrera sprint como para la prueba principal. Marco Bezzecchi y Marc Márquez lo acompañarán en la primera fila de la parrilla de salida. Aquí repasamos el orden completo.