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Resultados
MotoGP GP de Indonesia

La parrilla de salida del Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026

Raúl Fernández ha conseguido la pole en el Gran Premio de Indonesia, en el circuito de Mandalika. Aquí tienes la parrilla de salida completa.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Raúl Fernández, Indonesia
Más de MotoGP:

1. Spain  Raúl Fernández

Equipo Trackhouse MotoGP

 

2. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

 

3. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

4. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

5. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

6. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

7. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

8. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

9. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

10. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

11. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

 

12. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

13. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

14. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

15. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

16. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

17. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

 

18. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

19. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

20. France Johann Zarco

Castrol Honda LCR

 

 

21. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

22. Spain Aleix Espargaró

Honda HRC Castrol

    

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