La parrilla de salida completa para el GP de Países Bajos de MotoGP 2026

Aprilia copó los cuatro primeros puestos en la clasificación por primera vez en la historia, con el piloto oficial Jorge Martín listo para liderar la carga de la fábrica de Noale desde la pole position en el Gran Premio de los Países Bajos.

En la primera fila lo acompañarán Ai Ogura, de Trackhouse, y el líder del campeonato Marco Bezzecchi.

Raúl Fernández saldrá cuarto en la parrilla, pero fue la Aprilia más rápida en la clasificación hasta que su mejor tiempo fue eliminado por una infracción menor de los límites de pista. Además, también ganó la carrera sprint del sábado de manera contundente.

La mejor moto que no es Aprilia en la parrilla será la Francesco Bagnaia con la Ducati oficial en quinto lugar, con Fabio di Giannantonio de VR46, y Marc Márquez saliendo justo detrás de él.

Pedro Acosta tomará la salida en octavo lugar tras sufrir aún más problemas técnicos en su KTM en la clasificación, mientras que Fabio Quartararo y Joan Mir serán los mejores representantes de Yamaha y Honda respectivamente en noveno y décimo.

Franco Morbidelli, que originalmente clasificó 13º, será relegado tres puestos en la parrilla por obstaculizar a Enea Bastianini durante los entrenamientos.

Parrilla de salida del GP de Países Bajos de MotoGP 2026

1. Jorge Martín

Aprilia Racing 2. Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team 3. Marco Bezzecchi

Aprilia Racing 4. Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team 5. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team 6. Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team 7. Marc Márquez

Ducati Lenovo Team 8. Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing 9. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 10. Joan Mir

Honda HRC Castrol 11. Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3 12. Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP 13. Diogo Moreira

Pro Honda LCR 14. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 15. Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP 16. Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team 17. Luca Marini

Honda HRC Castrol 18. Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP 19. Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3 20. Augusto Fernandez

Yamaha Factory Racing 21. Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR 22. Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP