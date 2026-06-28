La parrilla de salida completa para el GP de Países Bajos de MotoGP 2026
Consulta la parrilla de salida completa para el Gran Premio de los Países Bajos de 2026 en el Assen TT Circuit.
Aprilia copó los cuatro primeros puestos en la clasificación por primera vez en la historia, con el piloto oficial Jorge Martín listo para liderar la carga de la fábrica de Noale desde la pole position en el Gran Premio de los Países Bajos.
En la primera fila lo acompañarán Ai Ogura, de Trackhouse, y el líder del campeonato Marco Bezzecchi.
Raúl Fernández saldrá cuarto en la parrilla, pero fue la Aprilia más rápida en la clasificación hasta que su mejor tiempo fue eliminado por una infracción menor de los límites de pista. Además, también ganó la carrera sprint del sábado de manera contundente.
La mejor moto que no es Aprilia en la parrilla será la Francesco Bagnaia con la Ducati oficial en quinto lugar, con Fabio di Giannantonio de VR46, y Marc Márquez saliendo justo detrás de él.
Pedro Acosta tomará la salida en octavo lugar tras sufrir aún más problemas técnicos en su KTM en la clasificación, mientras que Fabio Quartararo y Joan Mir serán los mejores representantes de Yamaha y Honda respectivamente en noveno y décimo.
Franco Morbidelli, que originalmente clasificó 13º, será relegado tres puestos en la parrilla por obstaculizar a Enea Bastianini durante los entrenamientos.
Parrilla de salida del GP de Países Bajos de MotoGP 2026
|
1. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
2. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
|
3. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
|
4. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
|
5. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
6. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
7. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
|
8. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
9. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
10. Joan Mir
Honda HRC Castrol
|
11. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
|
12. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
13. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
14. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
15. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
16. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
17. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
18. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
19. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
|
20. Augusto Fernandez
Yamaha Factory Racing
|
21. Cal Crutchlow
Castrol Honda LCR
|
22. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Resultados de la clasificación
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Tiempo
|Km/h
|1
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|
1'30.812
|180.055
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|
+0.011
1'30.823
|180.033
|3
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|
+0.033
1'30.845
|179.990
|4
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|
+0.103
1'30.915
|179.851
|5
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|
+0.118
1'30.930
|179.821
|6
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|
+0.143
1'30.955
|179.772
|7
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|
+0.319
1'31.131
|179.425
|8
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|
+0.412
1'31.224
|179.242
|9
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|
+0.504
1'31.316
|179.061
|10
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|
+0.692
1'31.504
|178.693
|11
|E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing
|23
|KTM
|
+0.792
1'31.604
|178.498
|12
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|
+0.889
1'31.701
|178.309
|13
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|
+0.906
1'31.718
|178.276
|14
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|
+1.110
1'31.922
|177.881
|15
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|
+1.273
1'32.085
|177.566
|16
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|
+0.614
1'31.426
|178.846
|17
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|
+1.350
1'32.162
|177.418
|18
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|
+1.555
1'32.367
|177.024
|19
|M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing
|12
|KTM
|
+1.978
1'32.790
|176.217
|20
|A. Fernández Yamaha
|47
|Yamaha
|
+2.075
1'32.887
|176.033
|21
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|
+2.166
1'32.978
|175.860
|22
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|
+2.313
1'33.125
|175.583
|Ver los resultados completos
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