MotoGP GP de Portugal
La parrilla de salida completa para el GP de Portugal de MotoGP
Esta es la parrilla de salida para las carreras del Gran Premio de Portugal, donde Marc Márquez puede consagrarse campeón mundial 2026 de MotoGP.
Federico Faturos
Publicado: 21 nov 2026, 12:26
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
También lee:
MotoGPMotoGP en Portugal: Marco Bezzecchi logra la pole seguido de Marc Márquez y Martín queda retrasado
1. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
2. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
3. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
4. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
5. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
6. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
7. Jorge Martín
Aprilia Racing
8. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
9. Johann Zarco
Castrol Honda LCR
10. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
11. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
12. Iker Lecuona
Ducati Lenovo Team
13. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
14. Luca Marini
Honda HRC Castrol
15. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
16. Augusto Fernández
Prima Pramac Yamaha MotoGP
17. Jake Dixon
Honda HRC Castrol
18. Pol Espargaró
Red Bull KTM Tech3
19. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
20. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
22. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
22. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo MotoGP en Portugal: Marco Bezzecchi logra la pole seguido de Marc Márquez y Martín queda retrasado
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Federico Faturos
Los resultados completos de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
6 h
Los resultados completos de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de F1 2026
Franco Colapinto expresa su bronca por una Q3 que fue "un desastre" en Las Vegas
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
6 h
Franco Colapinto expresa su bronca por una Q3 que fue "un desastre" en Las Vegas
Así vivimos la clasificación para el GP de Las Vegas de F1 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
Las Vegas GP
6 h
Así vivimos la clasificación para el GP de Las Vegas de F1 2026
Últimas noticias
Norris frustrado por la "impactante" falta de velocidad punta de McLaren en la clasificación de Las Vegas
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Las Vegas GP
Norris frustrado por la "impactante" falta de velocidad punta de McLaren en la clasificación de Las Vegas
La parrilla de salida completa para el GP de Portugal de MotoGP
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
1 min
La parrilla de salida completa para el GP de Portugal de MotoGP
MotoGP en Portugal: Marco Bezzecchi logra la pole seguido de Marc Márquez y Martín queda retrasado
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
15 min
MotoGP en Portugal: Marco Bezzecchi logra la pole seguido de Marc Márquez y Martín queda retrasado
VIDEO: La impresionante caída de Diogo Moreira que causa una bandera roja en Portimao
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Portugal
57 min
VIDEO: La impresionante caída de Diogo Moreira que causa una bandera roja en Portimao
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete