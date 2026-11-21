MotoGP GP de Portugal

La parrilla de salida completa para el GP de Portugal de MotoGP

Esta es la parrilla de salida para las carreras del Gran Premio de Portugal, donde Marc Márquez puede consagrarse campeón mundial 2026 de MotoGP.

Federico Faturos

Publicado: 21 nov 2026, 12:26

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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13. Jack Miller

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14. Luca Marini

Honda HRC Castrol

15. Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

16. Augusto Fernández

Prima Pramac Yamaha MotoGP

17. Jake Dixon

Honda HRC Castrol

18. Pol Espargaró

Red Bull KTM Tech3

19. Álex Rins

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20. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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