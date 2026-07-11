La parrilla de salida de la carrera sprint en el GP de Alemania de MotoGP
Marc Márquez, gran especialista del Sachsenring, logró la pole del Gran Premio de Alemania. Esta es la parrilla de salida de la carrera sprint, sin las penalizaciones de Franco Morbidelli y Diogo Moreira, que solo se aplicarán el domingo.
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1. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
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2. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
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Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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Trackhouse MotoGP Team
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5. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
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Monster Energy Yamaha MotoGP
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Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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Aprilia Racing
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9. Jorge Martín
Aprilia Racing
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10. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
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11. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
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12. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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13. Joan Mir
Honda HRC Castrol
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14. Luca Marini
Honda HRC Castrol
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15. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
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16. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
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17. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
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Prima Pramac Yamaha MotoGP
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19. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
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20. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
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21. Cal Crutchlow
Castrol Honda LCR
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