Por qué Pecco Bagnaia parece estar más fuera que dentro de Ducati

En un momento tan trascendental como el actual, con el mercado de pilotos en plena efervescencia, lo que le llega a uno va con considerable retraso porque así lo quieren los principales interesados en esas operaciones, las escuderías y los propios corredores.

El ejemplo más reciente de este 'delay' se ha hecho evidente estos dos últimos días, en el sofisticado evento de presentación del equipo Ducati que tuvo lugar en la estación de Madonna Di Campiglio, y tuvo como protagonista a Pecco Bagnaia.

La tranquilidad que proyectó el bicampeón del mundo cuando se le preguntó acerca de las opciones que tiene de renovar su actual acuerdo, que expira a finales de este curso, no termina de encajar con las declaraciones que hicieron los principales ejecutivos de la estructura de Borgo Panigale.

Desde Claudio Domenicali, el CEO de la compañía, hasta Davide Tardozzi, el team manager, todos subrayaron como prioridad la continuidad de Marc Márquez. "Renovar a Marc es nuestra prioridad, al igual que ocurrió con Pecco cuando se proclamó campeón del mundo (2023). Es un contrato complejo y hay que tener muchas cosas en cuenta. Pero nosotros estamos contentos con él y viceversa, así que encontraremos una solución porque estamos en una buena posición", dijo Domenicali.

"Una vez sepamos si Marc decide continuar o no, entonces pensaremos en el segundo piloto. Lo que está claro es que, si Marc decide irse, entonces nuestra prioridad será la de renovar a Pecco", añadió Tardozzi.

Francesco Bagnaia, Ducati Foto de: Ducati Corse

A pesar de la prudencia de ambos, Motorsport.com entiende que la ampliación del contrato del actual campeón se puede dar por hecha, de la misma forma que las señales emitidas alrededor de Bagnaia invitan a pensar que el turinés está más lejos de cambiar de aires que de prolongar su vínculo actual. Y no solo por testimonios tan ambiguos como los de Domenicali y Tardozzi.

Que la postura oficial de Ducati sea tan contundente acerca de la prioridad de renovar a Márquez tiene otras implicaciones que juegan en contra del #63, más allá del aspecto puramente emocional. Sin ir más lejos, el componente económico.

Cuando el catalán fichó por el equipo oficial, con vistas a 2025, lo hizo desde una posición muchísimo más débil que la actual, y eso le llevó a aceptar, prácticamente sin negociaciones de por medio, los términos y las cifras que se le pusieron encima de la mesa.

La situación es completamente distinta ahora, después de haber arrasado durante la pasada temporada y de haber demostrado que sigue siendo la referencia de la parrilla. Márquez se ha hecho fuerte y esa palanca la ha utilizado a su favor al sentarse con Ducati, que tampoco tiene tanto músculo económico como pueden tener Yamaha y Honda.

El perjudicado de todo ello será el próximo compañero del #93, que estará forzado a aceptar aquello que se le ofrezca. Si tenemos en cuenta que Bagnaia firmó su actual acuerdo como campeón del mundo, no es extraño pensar que no aceptaría un deterioro de sus condiciones como el que se presupone. Eso, en el supuesto de que Ducati siguiera contando con él para el futuro a medio plazo, algo que no está tan claro.

Francesco Bagnaia, Ducati Foto de: Ducati Corse

El derrumbe del italiano a lo largo del último ejercicio provocó una tensión dentro del 'reparto corse' muy difícil de camuflar. El corredor puso en duda varias veces la capacidad de los técnicos, según él, incapaces de darle los motivos que provocaron la falta de sensaciones que le transmitió el tren delantero de su Desmosedici GP25.

Con esa tirantez no resuelta se llegó a final de año y las partes se fueron de vacaciones para recuperar fuerzas para lo que iba a venir. No solo en pista, sino también en las oficinas, ante el mercado más trascendente y apresurado que se recuerda, en el que se prevén muchas idas i venidas.

"Estoy relajado sobre mi renovación. Simplemente quiero comenzar bien la temporada y centrarme en ello. Hay muchos pilotos que terminan sus contratos, y será importante estar focalizado en el campeonato”, dijo Bagnaia, este lunes, cuando se le interpeló acerca de cuál será su paradero en 2027.

Que nadie se crea que el bicampeón del mundo (2022 y 2023) confía en convencer a Ducati durante el arranque del próximo campeonato. Varios agentes consultados por Motorsport.com coinciden en señalar que, para primeros de marzo, cuando el Mundial empezará en Tailandia, lo más probable es que todos los equipos de fábrica tengan cerrada ya su alineación para el tramo de 2027 y 2028. Y Ducati, también.

Si damos por buena esa premisa es fácil concluir que Domenicali, Dall’Igna y compañía ya han tomado una decisión. Y es en este punto en el que retumban las palabras que soltó la semana pasada Massimo Rivola, el CEO de Aprilia, que dio prácticamente por hecho que el vecino de taller de Márquez será Pedro Acosta. Unas palabras que no sentaron nada bien a Dall’Igna: "Lo que sí que me llegó fue que Rivola habló más de Ducati que de Aprilia".

Con todo lo anterior en mente, parece evidente que el dilema pasa por renovar a Pecco o hacerse con Acosta, que estaría dispuesto a aceptar lo que le pusieran delante, con tal de subirse a una de las motos rojas, en una apuesta de una naturaleza similar a la que hizo Márquez un par de años atrás.

Atar al murciano le aseguraría a Ducati hacerse con un relevo de categoría para cuando el de Cervera (Lleida) ya no esté. Lo que sí sería un poco más cuestionable es haberlo decidido ya, y haber dejado a Bagnaia, el piloto más importante de la historia de la marca en términos de palmarés, sin la posibilidad de demostrar que su 2025 fue solo un accidente.