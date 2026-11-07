MotoGP GP de Qatar

Bagnaia sufre doble fractura tras espeluznante accidente en la Sprint de Qatar

Tras ser embestido por Fermín Aldeguer, Pecco Bagnaia fue evacuado al hospital con fracturas en el metatarso en Qatar.

Luis Ramírez

Editado: 7 nov 2026, 17:24

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

El fin de semana del Gran Premio de Qatar dio un giro dramático para Pecco Bagnaia. El bicampeón mundial de MotoGP sufrió una dura caída durante la carrera Sprint en el Circuito Internacional de Lusail, la cual le provocó una doble fractura en el pie derecho y obligó a su traslado inmediato a un centro hospitalario en Doha.

El piloto oficial de Ducati se colocó en el arranque en la segunda posición para después caer al quinto puesto. En la curva 16, Fermín Aldeguer intentó superar a Pedro Acosta e impactó bruscamente contra Bagnaia que giró y cayó sobre el asfalto en un violento accidente.

La situación obligó a bandera roja en el circuito mientras los servicios médicos atendían al italiano sobre la escapatoria de grava, donde perdió momentáneamente el conocimiento antes de ser evacuado en camilla. Las cámaras de televisión exhibieron al competidor despierto al momento de ir en la camilla.

El parte médico oficial de Ducati sobre el estado de Bagnaia

La primera revisión realizada en el centro médico del circuito confirmó las lesiones óseas en la extremidad inferior del turinés. Posteriormente, la escudería oficial de Borgo Panigale detalló la gravedad del diagnóstico a través de un comunicado oficial:

"Las dos fracturas involucraron el cuarto y quinto metatarsiano", detalló Ducati, añadiendo que "si Bagnaia requerirá cirugía o no, se determinará en el hospital".

Los comisarios de la FIM sancionaron a Fermín Aldeguer con una doble long lap penalty por provocar la colisión. El español cumplió el castigo tras la reanudación de la carrera Sprint para finalizar en la posición 11.

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